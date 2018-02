La direction du RB Salzbourg envisage de réduire la capacité de son stade

JD

Tout ça pour ça.Treize ans après sa fondation, le Red Bull Salzbourg est au plus mal. Malgré neuf titres de champion d' Autriche , le club de la marque au taureau rouge ne parvient pas à créer l'engouement populaire. Résultat, sa Red Bull Arena, construite en vue de l'Euro 2008, sonne désespérément creux. Et pour cause, à peine 7000 spectateurs en moyenne se déplacent pour garnir l'enceinte qui compte 30 000 places.En conséquence de quoi, la direction a annoncé son intention d'en réduire la capacité à partir de la saison prochaine. Concrètement, cela signifierait fermer l'anneau supérieur et le sceller à l'aide de panneaux, ce qui ramènerait le nombre de places disponibles à 19 000. «» , a commenté le directeur-général du RBS Stephan Reiter auUne décision qui se veut réaliste, «Pas sûr que cela suffise. La dernière fois que la Red Bull Arena a affiché comble, c'était il y a dix ans.