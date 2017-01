La direction de Munich 1860 interdit la vente d'un fanzine

0

JD

Gueule de bois annoncée à l'Allianz Arena.Alors que l'autre équipe de Munich reçoit ce vendredi Greuther Fürth pour un derby bavarois, les ultras de 1860 ont des raisons d'être amers. Leur fanzine, sobrement intituléa été censuré a priori par la direction du club. La raison est simple : il contient des propos critiques envers Hasan Ismaik, l'actionnaire majoritaire des. Cet homme d'affaires jordanien, connu pour avoir sauvé le club de la banqueroute en 2011, revient souvent sous le feu des critiques en raison de son attitude explosive. À la fin de l'année 2016, il avait enjoint à son équipe de boycotter les médias à la suite des articles négatifs à propos de ses piètres performances (Munich 1860 est actuellement 14de 2. Bundesliga, à deux points de la zone rouge).Les ultras rappellent le caractère fondamental de la liberté d'expression en Allemagne et s'inquiètent de la dérive autoritaire de leur direction : «» , ont déploré les auteurs du fanzine sur leur page Facebook.Qu'à cela ne tienne : si la direction en interdit la vente à l'intérieur de l'Allianz Arena (ce qu'elle peut légalement exiger, car elle en est un des bailleurs), les ultras ont d'ores et déjà annoncé que leur fanzine sera mis en vente à l'extérieur du stade.Faute de grives, on mange des merles.