La dernière recette de Mino

Alors que sort jeudi le livre Football Leaks, le sale business du football professionnel, Mediapart et les bras armés du réseau European Investigative Collaborations (EIC) ont révélé mardi soir que la Fifa avait ouvert en septembre dernier une enquête autour du transfert de Paul Pogba à Manchester United. Dans le viseur : Mino Raiola, évidemment.

La Vieille Dame et les pigeons

Par Maxime Brigand

Dans son bureau de Carrington, Sir Alex Ferguson est incontrôlable : «» La scène date d’il y a quelques années et Paul Pogba vient à peine de sauter la majorité. Quelques années plus tôt, au moment de se trouver un nouvel agent, Zlatan Ibrahimović avait alors interrogé son ami journaliste Thijs Slegers. Plusieurs noms lui viennent en tête jusqu’à cette phrase : «» Ibrahimović le coupe : «» Réponse claire. «» Voilà où a, en partie, démarré le mythe Raiola, ce presque quinquagénaire bedonnant, ancien pizzaïolo devenu maître des maîtres sur la planète foot aux côtés de l’ancien gérant de vidéo-club, Jorge Mendes. La liste de Mino Raiola est longue : Pavel Nedvěd, Maxwell , Zlatan Ibrahimović, Mido , puis Balotelli, Robinho , Van Bommel et donc Paul Pogba , malgré les gueulantes du. C’est lui qui avait géré le départ de l’international français de Manchester United à la Juventus à l’été 2012 et il se devait donc d’organiser le retour l’été dernier. Logique. Reste que Mino Raiola est une gueule, une façade, qui cache derrière lui un réseau tentaculaire fait de saloperies et de sociétés-écrans. Alors, il fallait se préparer à avaler de travers au moment de récupérer l’addition et recevoir une alerte deen pleine soirée n’est jamais bon signe. L’information est tombée mardi soir : la Fifa aurait ouvert une enquête le 16 septembre dernier pour tirer les ficelles du transfert de Paul Pogba Manchester United pour une somme record de 105 millions d’euros. Pourquoi donc ? Parce que le cas Pogba est inédit et le dépasse, tout simplement.Oui, pour la vraie première fois de l’histoire du foot, un agent de foot a dépassé d’une tête son joueur. Paul Pogba n’en a probablement pas conscience, comme Cristiano Ronaldo ne sait pas forcément ce que signifie l’évasion fiscale mais c’est un autre problème. Les détails, donc : selon les documents grattés dans l’enquête, transmis par l’hebdomadaire allemandet au réseau European Investigative Collaborations (EIC), Mino Raiola aurait perçu 49 millions d’euros sur le transfert de l’international français l’été dernier. Quoi ?! Oui, 49 millions d’euros, soit un peu moins de cinq fois ce que Pogba a touché cette saison. Costaud. En réalité, la crapule est sans aucun doute plus doué que ce vieux Geppetto. À quoi correspondent ces 49 millions ? Tout simplement à des commissions liées à un conflit d’intérêts majeur puisque Raiola a joué avec la crédulité d’une Vieille Dame et d’un vieux con qui ne fait plus vraiment gaffe à son argent. Mino Raiola a en effet bossé dans cette transaction avec les trois parties - sans qu’elles n’en soient informées bien sûr - et aurait notamment chopé un chèque immense de Manchester United . Fort, très fort, tout en négociant parfaitement l’évolution du contrat de Pogba qui verra son salaire grimper de 10,2 à 13,8 millions d’euros en septembre prochain sans compter les différents bonus liés au terrain et à son image. Il reste désormais à attendre les conclusions de l’enquête menée par la Fifa alors que Pogba boucle actuellement une saison moyenne avec United. Depuis l’été dernier, Paul Pogba demandait qu’on lui retire l’étiquette du montant de son transfert. Avec plaisir, mais Mino est toujours là pour rappeler que le foot pro va toujours aussi bien.