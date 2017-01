La dernière journée du mercato en direct

C'est le jour le plus long, le plus fou, le plus croustillant. Alors autant le vivre à fond, c'est ici et jusqu'à minuit (et même un peu plus) : le dernier jour du mercato hivernal. Miam.

Allez, on fonce sur les officialisations. IL EST DE RETOUR ! Adebayor vient de retrouver un club après sa CAN avec le Togo. Direction la Turquie et l'Istanbul Basaksehir pour 18 mois.Petit point sur la nuit déjà : Pato a décidé de reflinguer sa carrière et s'est barré en Chine, au Tianjin Quanjian pour se loger dans la grosse touffe d' Axel Witsel , Lucas Ocampos a filé au Milan AC. Juste de quoi bien se réveiller. Manolo Gabbiadini (Naples) devrait débarquer à Southampton, Ighalo (Watford) pourrait rejoindre les richous en Chine et Andrea Ranocchia (Inter) serait à Hull pour passer une visite médicale. Parfait tout ça.Bonjour à vous les gros ! Bon, l'heure est grave et excitante. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on a tous quelque chose en nous de Paul Piquard, plus connu sous le nom de Paul Mercapix . On va passer toute la journée et un bout de la nuit ensemble pour vivre tous ces likes, ces loves, ces chèques qui claquent sur les tables. Les enjeux sont nombreux : savoir si Mamadou Sakho va retrouver un club, si notre doux Moussa Dembélé va se barrer à Chelsea, si Jesé va enfin pouvoir rejoindre Las Palmas... On est chaud. J'espère que vous aussi. Go !