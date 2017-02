La Dernière Heure envoie Youri Tielemans à l'Atlético

78

Boom et reboom.Ce week-end, Youri Tielemans , l'un des plus grands espoirs du football belge, est revenu sur le devant de la scène en plantant deux obus en deux minutes . De quoi relancer les rumeurs de transfert.La saison 2015-2016 a été compliquée pour Tielemans. 16 buts et 9 passes décisives plus tard – toutes compétitions confondues –, le capitaine anderlechtois est en pleine forme depuis le début de la nouvelle campagne en été. Ce qui fait dire àque ses heures sont comptées du côté de la capitale belge. Selon les sources du quotidien belge, l' Atlético est en pole position. L'entourage du joueur a également confirmé l'intérêt desL'intérêt desne date pas d'hier : le joueur a déjà été cité plusieurs fois dans la capitale espagnole. Un accord de principe existerait même entre les deux directions. Autre élément qui pourrait peser dans la balance : son agent. Christophe Henrotay est aussi l'agent de Yannick Ferreira Carrasco , un des cadres de l'équipe de Diego Simeone Selon, deux conditions seront importantes : Anderlecht veut un transfert record, et Tielemans veut des garanties de jouer. Or, le milieuse fait vieux : Tiago a trente-six ans et arrive en fin de contrat, Gabi en a 34 et plus qu'un an de contrat. De quoi laisser entrevoir une brèche pour le Belge... Sauf que l' Atlético sera toujours interdit de transfert cet été.Va-t-on se diriger vers un scénario comme celui qui a amené Aleix Vidal et Arda Turan au Barça