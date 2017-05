Buteur ce dimanche contre Nice, Patrice Évra a retrouvé le chemin des filets en Ligue 1 pour la première fois depuis le 22 mars 2003 et une victoire 3-0 de l'AS Monaco au stade Jules Deschaseaux du Havre. On rembobine. La dernière fois que Patrice Évra avait marqué en Ligue 1...

1

Youtube

Youtube

Youtube

Youtube

Youtube

Youtube

Par Florian Lefèvre

... l' Olympique de Marseille était déjà à la fête, en tête du championnat, à égalité avec l'AS Monaco de Patrice Évra, justement.... les Parisiens s'en foutaient, ils venaient de voir ça :... le choc du dimanche soir opposait déjà Nice à un Olympique, mais c'était l'OL. Avec du Éric Deflandre et Patrick Müller en défense. Solide.... l'équipe frisson, c'était clairement Sochaux . Pedretti, Frau, Pagis, Oruma, Boudarène, Frau, Zaïri... Sacrés Lionceaux.... le plus beau maillot du championnat de France était incontestablement celui-ci.... et le plus beau maillot d'Europe incontestablement celui-là.... les troupes américaines venaient de poser leurs Rangers en Irak ... heureusement, le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin s'était prononcé contre la guerre à la tribune de l’ONU. GG Dominique.... la France allait bientôt découvrir. Ou plutôt...aussi. Le principe ?... ce magazine de hipsters allait débarquer en kiosques.... Conforama se vantait d'être le «» .... la Ligue 1 Orange avait son jingle mythique ... tu connaissais cette intro par cœur :... l'ouvreur du XV de France était l'immense François Gelez. Gloire au SU Agen.... la paire Karl Malone–John Stockton faisait encore kiffer les fans du. Michael Jordan était toujours sur les parquets.... Kylian Mbappé faisait la sieste et des coloriages à la maternelle de Bondy, en Seine-Saint-Denis.... Cristiano Ronaldo avait une dégaine de collégien.... personne ne connaissait Thomas Voeckler, sa grimace et sa cuirasse Brioches la Boulangère.... Tim Montgomery détenait le record du monde du 100m en 9,78 secondes.... Roger Federer portait une méchante queue de cheval et Rafael Nadal occupait la 174place du classement ATP.... « B-Rabbit » kickait ça, et c'était autre chose que les Rap Contenders.... la France insoumise avait déjà une source d'inspiration. Son blase : Montgomery « Monty » Brogan.... ce ringos de Gareth Gates était au top des charts.... le palmarès de José Mourinho était encore vierge.... on ne s'emmerdait pas à comparer la Premier League avec la Liga, le meilleur championnat du monde, c'était la Serie A. Point barre.... Francesco Totti enchaînait déjà sa onzième saison en pro à la Roma.... l'éclatement de la Yougoslavie venait officiellement d'être prononcé.... quinze États composaient l'Union européenne.... le troisième forum mondial de l'eau se tenait à Kyōto. Mais tu te foutais pas mal du réchauffement climatique.... d'ailleurs, tu buvais de la Cristaline.... tu rematais cette merveille en boucle, sur un enregistrement VHS de... Pascal Johansenle jeu marseillais.... l'Aigle des Açores déployait ses ailes à Lescure.... la Real Sociedad de Raynald Denoueix jouait des coudes avec le Real Madrid en tête de la Liga. Quel duo, Nihat-Kovačević ! Avec l'esthète, Xabi Alonso ... Dieudonné était l'homme le plus drôle de France . Quel classique, quand même,... Jacques Santini était sélectionneur des Bleus. Et titularisait Mikaël Silvestre en défense.... Jacques Chirac était président. Et titularisait Michèle Alliot-Marie au ministère de la Défense.... Emmanuel Macron était sur les bancs de l'ENA, avec Gaspard Gantzer. Brigitte allait avoir cinquante ans.... tu pensais que Florent Sinama-Pongolle et Anthony Le Tallec allaient bientôt porter les Bleus sur le toit du monde.