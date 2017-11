La dernière fois que Marseille a gagné à Bordeaux...

Pour le journaliste Jean-Marie Durand, auteur de 1977, année électrique, 1977 est « une année zéro, l’origine de la faille dont nous éprouvons aujourd’hui les secousses » . Le 1er octobre de l'année qui marque la fin des Trente Glorieuses, Marseille gagnait pour la dernière fois à Bordeaux, dans un monde bien différent d'aujourd'hui.

Par Kevin Charnay

... Daniel Jeandupeux, 28 ans, attaquant, disait adieu à sa carrière professionnelle. Il se fait tacler par derrière par Marc Berdoll et sort immédiatement sur civière. L’os sort de la jambe, son tibia est fracturé en six endroits. Espérons que les Marseillais n’en arrivent pas à détruire Malcom pour renouer avec la victoire à Bordeaux.... Liverpool venait de remporter sa première Ligue des champions.... les Verts étaient évidemment les plus forts et sortaient de leur sixième sacre en Coupe de France, le quatrième en sept ans. Depuis, ils attendent toujours.... l’Europe du football n’avait clairement pas la même face qu’aujourd’hui. Liverpool est titré en Angleterre, l’Atlético de Madrid en Espagne, le Borussia Mönchengladbach en Allemagne, et le FC Nantes en France.... Deco, William Gallas, Raúl Thierry Henry , Fredrik Ljungberg, Willy Sagnol , Luca Toni, David Trezeguet , Mark van Bommel et Gianluca Zambrotta , tous retraités aujourd’hui, poussaient leur premier cri.... Jean Fernandez était plutôt beau gosse.... depuis quinze jours,était diffusé le week-end sur TF1 après les matchs de championnat, malgré les réticences de certains acteurs du football comme Guy Roux, craignant que la diffusion des images de la D1 ne finisse par vider les stades. Pas encore de «» à l’époque. Ni de Christian Jeanpierre.... à l’époque, les Français sont capables d’accomplir autre chose que des «» ou des «» sur le Tour de France. Bernard Thévenet venait de franchir la ligne d’arrivée aux Champs-Élysées avec le maillot jaune sur le dos.... en rugby aussi, ça allait mieux. Le XV de France remportait le Tournoi des Cinq Nations en réalisant le Grand Chelem.... Emmanuel Macron ne s’était toujours pas mis en marche, loin de là. Mi-bébé, mi-foetus, il flottait encore dans le liquide amniotique de sa mère.... Kylian Mbappé, quant à lui, n’était même pas à l’état de projet, puisque son père Wilfried n’était alors âgé que de six ans.... Alain Juppé n’était pas encore maire de Bordeaux. Il était simplement délégué national aux études au RPR, fondé par Jacques Chirac un an plutôt, tout juste élu maire de Paris.... «» La France était tenante du titre de l’Eurovision, grâce à Marie Myriam et son tube. Quarante ans, putain.... le monde découvrait le Concorde, cet avion supersonique qui reliait pour la première fois Paris à New York en trois heures et demie.... trois semaines plus tôt, Hamida Djandoubi, condamné à mort, était exécuté à la prison des Baumettes de Marseille. Après lui, plus personne ne sera exécuté en France.... Valéry Giscard d’Estaing se préparait à inaugurer la première ligne de RER. À l’époque, tout le monde aimait le RER A.... les clubbers se consolaient de la mort d’Elvis Presley en succombant à la fièvre du samedi soir en discothèque.... BHL n’avait que 28 ans, mais il arpentait déjà les émissions commede Bernard Pivot, en se présentant déjà comme philosophe.... Roman Polanski venait d’être condamné à Los Angeles pour rapports sexuels illégaux avec une mineure. Après 42 jours de prison, il fuyait les États-Unis avant d’être condamné plus lourdement. Depuis, il n’a plus jamais remis les pieds sur le sol américain.... depuis six mois, un film boudé à l’origine par les distributeurs explosait tous les records des salles de cinéma. Un homme-robot asthmatique, une grosse bête toute poilue, un frère et une sœur qui veulent se choper, un aspirateur et un contrebandier qui ont multiplié la valeur des actions de la Fox par deux. Le raz-de-marée. Sauf que c'estqui reçoit l'Oscar du meilleur film cette année-là.... l’Apple II faisait sa révolution. Mais pas de mouvements de foule à l’entrée des magasins, rien. Car à l'époque, l’entreprise du jeune Steve Jobs était connue seulement des quelques dizaines de passionnés qui avaient acheté l’Apple I. Soit un ordinateur en kit à assembler soi-même.