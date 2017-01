La dernière fois que le PSG a perdu un match en Coupe de la Ligue...

Le PSG aime la Coupe de la Ligue. Sextuple vainqueur de la compétition, le club parisien a remporté les trois dernières éditions. Aucune élimination depuis une séance de tirs au but perdue à Saint-Étienne en novembre 2012. Il faut même remonter au 26 octobre 2011, à Dijon (3-2), pour trouver la trace d’une défaite dans le temps réglementaire. La dernière fois que le PSG a perdu en Coupe de la Ligue...

Par Florian Lefèvre

... le Montpellier Hérault était la surprise, sûrement sans lendemain, du début de saison.... Manchester City venait de dépenser 45 millions d'euros pour Sergio Agüero . Bonne pioche.... Liverpool venait de dépenser 23 millions d'euros pour Steward Downing. Mauvaise pioche.... Zlatan Ibrahimović n’avait encore aucune C1 au palmarès, mais cela ne saurait tarder.... Riyad Mahrez faisait ses premiers pas en Ligue 2.... seuls les connaisseurs de Bundesliga connaissaient vraiment Mats Hummels et Marco Reus.... l’immense Siaka Tiéné tenait le couloir gauche parisien.... le derby bourguignon se disputait en Ligue 1.... Kader Mangane et Étienne Capoue étaient des valeurs sûres du championnat.... Jirès Kembo-Ekoko claquait sa dizaine de buts au Stade rennais.... Toifilou Maoulida dégainait des banderoles écrites en corse.... Souleymane Diawara mettait en garde : «... beIN Sports n'existait pas encore.... mais Maurice Astorga présentaitdu lundi au jeudi avec Julie Raynaud sur C Foot.... nouvelle recrue des Dogues, Joe Cole s'interrogeait danssur la dégaine de ses nouveaux coéquipiers : «... François Hollande remportait la primaire de la gauche. Benoît Hamon n’était pas candidat, Manuel Valls faisait 5,63%, Emmanuel Macron suçait son pouce.... Les Indignés sortaient dans la rue.... et le livre de Stéphane Hessel devenait un... Mouammar Kadhafi passait un sale quart d'heure.... Craig Joubert, l'arbitre de la finale France Nouvelle-Zélande , était de loin l’homme le plus détesté de l'Hexagone.... ce maillot débarquait en Ligue 1 :... le Racing Strasbourg était en CFA 2.... Nokia était leader des ventes de téléphones mobiles dans le monde.... Marc-Édouard Nabe publiait, un roman inspiré par l'affaire DSK.... Ned Stark se faisait décapiter, mais tout le monde s’en foutait.... avec Fabio Capello à sa tête, sûr que cette fois, l’Angleterre semblait être un sérieux candidat pour l’Euro 2012.... excepté Pep Guardiola, André Villas-Boas était le coach le plus coté du monde.... Manchester City roustait United à Old Trafford 1-6. Lesl'attendaient depuis 1955, ce succès chez l'ennemi. Et le meilleur restait à venir...... l’OM gagnait des matchs en Ligue des champions. À commencer par ce 3-0 au Vélodrome face au Borussia Dortmund, champion d’Allemagne. Et le meilleur restait à venir...... l'US Quevilly se dégageait le tableau en Coupe de France en éliminant l'ogre de Pacy-sur-Eure.... Roberto Carlos devenait entraîneur-joueur de l’Anzhi Makhatchkala.... on apprenait dans le livreque Chti Franck s'était fait renvoyer du centre de formation du LOSC, à l'âge de seize ans, «» .... Adrien Regattin fêtait ses vingt ans avec cette douceur au stade du Ray :... le PSG se faisait fumer par l’Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa en C3.... Même en Supercoupe d’Espagne, leBarça - Real envoyait du bois !... Inna Modja ambiançait les boîtes de nuit :... mais le tube de l'année était l'œuvre d'un déglingo nommé Hervé :... Mécha Baždarević, Olivier Pantaloni, Éric Roy, Franck Dumas et Laurent Fournier entraînaient en Ligue 1.... l’AS Monaco était dernière de Ligue 2.... Dennis Appiah, Eric Marester, Tristan Dingome, ça ne vous parle pas ? Pas trop. Pour les supporters monégasques, si.... l’AFC Bournemouth galérait en League One (D3).... Gian Piero Gasperini était à seulement trente-sept entraîneurs virés en vingt-quatre ans de présidence à Venise, puis Palerme. Depuis, le président palermitain en a rajouté dix-sept sur la liste.... l'AC Milan était champion d’Italie, la Juventus restait sur une vieille 7place en Serie A.... d'ailleurs, un nouvel arrière gauche portait la tunique milanaise.... et ce bon vieux Taye Taiwo se faisait des amis dans le vestiaire milanais : «» Visionnaire.... pendant ce temps-là, Paulo Dybala débutait à l'Instituto de Córdoba en touchant 4 000 pesos par mois.... Gary Speed et Sócrates respiraient encore.... le Stade rennais jouait la Coupe d’Europe.... Yann M’Vila était titulaire chez les Bleus....existait encore.... Ryan Gosling portait une veste blanche parée d'un scorpion et traçait la route au volant de sa Chevrolet Impala.... Patrice Quarteron n'était pas grand-chose. En revanche, Patrice Carteron était le coach du DFCO.