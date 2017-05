La démolition de White Hart Lane a déjà débuté

MR

On ne perd pas de temps à White Hart Lane.Dimanche, lesquittaient leur enceinte mythique sur une belle victoire face à Manchester United (2-1). Après la partie, fans et légendes du club se sont succédé sur la pelouse pour un dernier tour de terrain. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir le pré londonien être labouré. La craie n'a même pas eu le temps de s'effacer que pelleteuses et autres engins de chantier se sont attaqués dès ce lundi au gazon de Tottenham Que l'on rassure les jardiniers : ils n'auront pas à reboucher les trous cette fois-ci, ou alors seulement quand le nouveau stade sera sorti de terre.