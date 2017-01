La demande de jet privé explose en Angleterre à cause du mercato

Preuve, que les footballeurs restent des êtres humains, comme tout le monde, ils procrastinent.En ce 31 janvier, ils sont nombreux à se réveiller en se rappelant tout d'un coup qu'ils feraient mieux de rejoindre un nouveau club, s'ils ne veulent pas chauffer le banc durant le reste de la saison. Et pour trouver un point de chute au plus vite, tous les moyens sont bons.Conséquence collatérale : le nombre de réservation de jets privés explose le dernier jour du mercato. «» , explique le dirigeant de Luxaviation, une société de location d'avion de luxe, auEt ce phénomène serait en pleine expansion. En Angleterre , la demande a progressé de 30% par rapport l'an dernier à la même période. À Manchester, la ville des deux clubs les plus riches du pays, ce chiffre aurait même augmenté de moitié.Sûrement, une conséquence post-traumatique du transfert avorté de David de Gea au Real.