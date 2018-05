La cure de jouvence de Super Mario

Face à Caen (4-1), ce samedi soir, Mario Balotelli a très probablement dit adieu à l'Allianz Riviera. Sur un doublé, comme pour remercier le club niçois de ces deux années qui lui ont permis de retrouver son meilleur niveau.

Le peuple niçois savait que ce jour allait finir par arriver. Ce jour où cette idylle insoupçonnée allait prendre fin. Lors de cette belle soirée, face à un très faible adversaire caennais, Balotelli a confirmé une nouvelle fois qu'il était totalement guéri. Qu'il semble loin, si loin, ce temps où on parlait de Balo comme d'un pari pour Nice . En l'espace de deux saisons, petit à petit, Balotelli a réussi à revenir à son meilleur niveau. Face aux Normands, il a inscrit ses 17et 18buts de la saison, portant son total à 43 buts en 65 rencontres sous le maillot niçois toutes compétitions confondues. Le meilleur total de sa carrière, qui reflète encore une fois le bien fou que l'étape niçoise aura constitué dans son évolution.Il est vrai qu'à ses débuts, Balotelli partait de loin. Manque de compétition, mental défaillant, l'Italien a mis du temps avant de reprendre totalement sa carrière et son destin en mains. En début de saison 2017-2018, Lucien Favre se permettait de faire des premiers éloges appuyés pour son buteur : «» Son retour au top, et il le sait sûrement mieux que personne, Balotelli le doit en grande partie à Lucien Favre et son staff. Le technicien suisse a le mérite de n'avoir jamais lâché, d'avoir réussi là où des top coachs européens ont échoué : en tirant le meilleur de Super Mario sur la durée. Avec l'âge, Balotelli a aussi sûrement gagné en maturité à Nice , une ville plus tranquille, où il n'était pas sans cesse sous le feu des projecteurs comme à Milan et Manchester. Du moins, quand il n'était pas sur le terrain.Fin avril, déjà, Balotelli publiait sur Instagram un message de remerciement adressé aux Niçois. Avec une phrase détonante de sincérité et de simplicité : «» Comme si, à 27 ans, Balotelli était reconnaissant envers les supporters niçois avant peut-être de retrouver un club d'un standing plus important. Il sait que les meilleures années de son métier de footballeur peuvent encore s'offrir à lui et qu'il a une revanche à prendre sur sa propre histoire. En attendant, Balotelli a l'occasion de conclure en beauté son aventure niçoise en envoyant son Gym en Ligue Europa en cas de victoire (mais un match nul pourrait aussi suffire) au Parc OL. Quoi qu'il advienne, après cette rencontre, nul doute que Super Mario gardera toujours un peu de Nice dans un coin de sa tête. La fin d'une belle parenthèse inattendue.