La Croatie vire son sélectionneur

IO HNS-a jednoglasno je odlučio o prekidu suradnje s Antom Čačićem te o imenovanju Zlatka Dalića za izbornika.➡️https://t.co/h5zynCiyN9 pic.twitter.com/KClZvwXZaw — HNS | CFF (@HNS_CFF) 7 octobre 2017

Bye-bye.À l'image des déclarations alarmistes de Luka Modric hier après le nul face à la Finlande (1-1), il y avait de l'eau dans le gaz entre l'équipe nationale croate et son sélectionneur Ante Cacic . Le coach a finalement fait les frais des mauvais résultats de son équipe. La Fédération a annoncé ce samedi avoir démis de ses fonctions le natif de Zagreb pour installer à sa place Zlatko Dalic, qui entraînait dernièrement Al-Ain aux Emirats Arabes Unis et a également fait partie du staff de l'équipe espoirs il y a plusieurs années.L'équipe au damier, qui n'a remporté qu'une seule de ses quatre dernières rencontres dans ces éliminatoires au mondial russe, a perdu sa place de leader dans le groupe I, au profit de l' Islande , en partageant les points avec la Finlande hier (1-1).C'était plus simple avec Davor Suker sur le pré, c'est sûr.