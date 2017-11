La Croatie a un pied en Russie

229

Croatie (4-2-3-1) : Subašić - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić - Kramarić, Rakitić - Modrić, Brozović, Perišić - Kalinić

Grèce (4-2-3-1) : Karnézis - Maniátis, Sokratis, Papadopoulos, Tzavellas - Samaris, Tziólis - Zeca, Fortoúnis, Stafylídis - Mitroglou

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand Croatie rime avec aucun souci.Opposée à des Grecs qu'on attendait solides (une seule défaite sur leur onze derniers matchs), l'équipe au damier a parfaitement rempli sa mission devant son public pour le premier duel de ces barrages. Dès le quart d'heure de jeu, elle a profité d'une énorme boulette de Karnézis, à savoir un combiné contrôle manqué-tacle illicite dans la surface, pour ouvrir le score. Comme un symbole, c'est le capitaine Modrić qui a pris soin de transformer le penalty.Avec une possession de balle largement en leur faveur et malgré l'absence dans le onze d'un Mandžukić encore diminué, les locaux ont ensuite déroulé, Kalinić doublant le score avant de voir Perišić marquer de la tête et Kramarić inscrire un quatrième pion. Entre-temps, Sokratis a pu réduire le score à la suite d'un corner sur l'une des rares occasions des visiteurs, pendant que Karnézis s'employait à rattraper sa faute à coups de claquettes.Avec trois buts d'avance, la Croatie n'a plus qu'à terminer le boulot dimanche lors de la deuxième manche. Les potes de Rakitić, supérieurs à leurs adversaires qu'ils ont maîtrisés dans les grandes largeurs, devraient donc voir la Russie . Au contraire de Mitroglou.