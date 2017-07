La cousine de Mathieu Bodmer est décédée

TD

» La famille Bodmer est endeuillée.Jeudi 6 juillet dernier, aux alentours de 15h dans le quartier de la Madeleine à Évreux, la petite Liya, 6 ans, a trouvé la mort en tombant du quatrième étage de son immeuble. On apprend aujourd'hui que Liya était la cousine de l'ancien milieu international, tout juste transféré à Amiens . Les circonstances du drame restent floues, mais la fillette aurait probablement perdu l'équilibre après être montée sur une chaise, rapporte, et serait alors tombée d'une dizaine de mètres à proximité d'un square. Les secours n'ont pu que constater le décès à leur arrivée.La famille Bodmer, bien connue du milieu sportif à Évreux - Mathieu a été président de l'Évreux Football Club 27 de 2009 à 2013 - a réagi par l'intermédiaire de Sylvain Bodmer, ex-directeur financier et administratif de l'EFC 27 et grand-oncle de Liya : «, a-t-il confié.R.I.P.