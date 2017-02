0

JD

L'enfer sur terre.Imaginez jouer en Chine et être prêté à Dubaï. Sportivement parlant, il y a de quoi être déprimé, mais si, en plus, on ne vous laisse même pas conserver votre super coupe de cheveux, il n'y a plus aucun espoir. C'est exactement la mésaventure que vit Asamoah Gyan Le Ghanéen, ancien de Sunderland et du Stade rennais, ne pourra pas garder la sublime coupe qu'il arborait à la CAN, au motif que celle-ci est «» , selon les critères de la Fédération émiratie de football. Son nom figure sur une liste de quarante contrevenants à la bienséance capillaire.Une polémique qui rappelle les cas d' Omar Abdulrahman et Suhail Al-Mansoori, sortes de David Luiz et Guillermo Ochoa émiratis, forcés de raser leur touffe car jugée «» . Paul Pogba et Djibril Cissé lui auraient déjà envoyé tout leur soutien.