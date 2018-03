La coupe du monde est à Paris

L'hymne du Mondial 2018

20 ans après France 1998, le trophée de la Coupe du monde est de retour à Paris !Ce mardi 20 mars, rendez-vous au Forum des Halles à Paris pour admirer en exclusivité le trophée de la Coupe du monde.Un évènement exceptionnel aura lieu à partir de 15h, sous la Canopée, pour vous faire revivre ces vingt dernières années, du sacre des Bleus en 1998 au futur Mondial en Russie . En point d'orgue, vous pourrez approcher le trophée (et prendre un max de photos pour frimer un peu) !Vous pourrez également vous arrêter devant des objets de la Coupe du monde 98 : maillots et crampons portés, billets, journaux, ballons et même le petit carnet d' Aimé Jacquet De plus, de 18 à 20h, l'émissionde RMC sera délocalisée au Forum des Halles. Christophe Dugarry accueillera ses potes de 1998, comme Boghossian, Petit, Lebœuf, Charbonnier et d'autres...À cet après-midi ?#TrophyTour #TrophyTourParis #ReadyFor