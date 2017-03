La Coupe de France intéresse-t-elle vraiment Monaco ?

Monaco cavale dans quatre compétitions différentes, mais la Coupe de France a l'air d'être celle qui tient le moins à cœur aux gars de Jardim. Cadres ménagés, matchs poussifs et mal placés dans le calendrier, tout indique que si l'ogre monégasque peut avoir une baisse d'appétit, c'est en Coupe de France. À l'OM d'en profiter.

410

Le seul fusible à faire sauter

Comme les basketteurs ?

Par Alexandre Doskov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le logo ressemblait terriblement à quelque chose de connu. Un cercle bleu à bordure dorée, les lettres F et C entrelacées en plein milieu, le nom de l'équipe écrit juste au-dessus, sa date de création gravée juste en dessous. Mais l'Inter Milan n'avait évidemment rien à faire au stade Pierre-Brisson de Beauvais, et c'était bel et bien le FC Chambly qui tirait la bourre aux Monégasques le 1février dernier. À part avoir plus ou moins plagié l'écusson des, les Camblysiens n'ont pas grand-chose à voir avec les hommes de Pioli, et il faut remplacer l'par un simple National, comme le championnat d'où ils sortent. Et pourtant, face au FC Chambly, l'actuel maillot jaune de Ligue 1 a galéré comme rarement cette saison et ce n'est qu'au bout du bout d'un match qui a eu droit à ses trente minutes de prolongation que l'ASM a fini par remporter 5-4 son 16de finale de Coupe de France. À la rigueur, les soldats du Rocher pouvaient utiliser la traditionnelle excuse de l'équipe B alignée en Coupe, grand parapluie sous lequel se réfugient souvent les gros bonnets du foot français sortis par des morts de faim en coupe nationale. «» , promettait Jardim avant le match contre Chambly. Il faut dire que «» en question, c'était ce match nul au Parc des Princes deux jours plus tôt. Un raisonnement aussi simple que logique : engagé dans toutes les compétitions possibles et imaginables, Monaco a fait un choix. Si un titre doit être sacrifié, ça sera la Coupe de France.À l'aube du mois de mars, les Monégasques ont en effet quelques semaines chargées devant eux. Encore à l'affiche dans les quatre compétitions de la saison, le championnat, la Coupe de France, celle de la Ligue et la Ligue des champions, Monaco doit faire des choix. La Ligue des champions est devenue une pente raide comme tout après le 5-3 pris à Manchester, mais il reste assez de marge de manœuvre aux hommes de Jardim pour rêver d'un gros braquage à Louis-II. La Coupe de la Ligue est peut-être le fusible que Monaco aurait pu se permettre de faire sauter en ne le jouant qu'à moitié, mais malgré un parcours un peu poussif, le club de la Principauté a poinçonné sa place en finale. Quant au championnat, bien évidemment, pas touche ! Toutes les forces vives doivent rester mobilisées, et Jardim passe son temps à répéter en boucle ce que tout le monde sait déjà : «» Et pas question de craquer à dix mètres de la ligne d'arrivée. Alors reste la Coupe de France. Une compétition que personne ne reprochera à Monaco d'avoir laissée de côté au vu des impératifs qui l'attendent, et les coéquipiers de Falcao avaient sorti les rames dès leur entrée en lice en 32de finale. À domicile contre l'AC Ajaccio, une équipe qui avait de la gueule – Sidibé, Fabinho, Silva, Mbappé, Falcao titulaires – s'en était remis à Falcao et Germain pour obtenir un timide 2-1. Contre Marseille, Jardim devrait à nouveau faire tourner, et a passé les derniers jours à enchaîner les calculs d'épicier pour savoir qui faire jouer et quand.Hier en conférence de presse, il promettait pourtant : «» Mais dans la même phrase, il annonçait à demi-mot que certains de ces cadres commençaient à tirer la langue et que des jeunots seraient sans doute à l'honneur : «» , avant de conclure avec humour : «» En outre, il ne faut pas être devin pour sentir que l'OM, qui a battu Toulouse et Lyon pour en arriver là, en alignant à chaque fois des équipes types, va débarquer au Vélodrome pour jouer sa chance à fond. Alors qu'il avait dit qu'il changerait six ou sept joueurs de son onze de départ contre Chambly, Jardim avait finalement fait un gros ménage, et seuls Glik et Lemar avaient survécu parmi ceux qui étaient titulaires au Parc des Princes fin janvier. Le match contre Marseille est pris en sandwich entre deux matchs de Ligue 1, la victoire compliquée contre Guingamp samedi dernier, et la réception de Nantes dimanche prochain. Qui elle-même précède de trois jours le match retour contre Manchester City. Il y a deux semaines, en Coupe de France de basket, Monaco s'est fait sortir par surprise par Antibes. Mais les basketteurs monégasques sont en tête du championnat, et disputent le huitième de finale aller de la Coupe d'Europe dans laquelle ils sont engagés. Avec un peu d'imagination, une balle orange, ça ressemble presque à une boule de cristal.