La Côte d'Ivoire pleure Henri Michel

La France du football n'est pas la seule à pleurer Henri Michel. En Côte d'Ivoire, personne n'a oublié « le meilleur sélectionneur de l'histoire des Élephants » , le premier à qualifier l'équipe nationale pour un Mondial, en 2006. Reportage à Abidjan, des quartiers populaires à la Fédération ivoirienne de football.

L'Afrique lui allait comme un gant

« On trinquait avec des pintes grande comme ça »

Par Esteban Pinel, à Abidjan

» La nouvelle rafraîchit d'un coup l'ambiance en terrasse du, petit bar-restaurant situé dans la quartier très animé de Yopougon. Ici, les soirs de Ligue des Champions, toutes les télévisions sont branchées sur Canal +. Et là, en préambule de Liverpool -Roma, mardi 24 avril, Hervé Mathoux vient d'annoncer le décès de l'ancien sélectionneur des Bleus. La nécrologie de la chaîne cryptée rappelle notamment son parcours de joueur du FC Nantes et de boss de l'Équipe de France . Au, on s'empresse d'ajouter : «» C'était en 2006. On était encore aux débuts de la génération Drogba. Fabrice, serveur du restaurant, se souvient : «Quelques mois auparavant, Henri Michel avait conduit les Éléphants en finale de la coupe d'Afrique des Nations face à l' Egypte , pour une cruelle défaite aux tirs au but. Pas de titre donc, mais à en croire Soro Dogmimé, «» . Ce chauffeur de taxi appelle systématiquement l'ancienne gloire nantaise par son prénom. «» , poursuit le trentenaire, qui se souvient avoir entendu parler d' Henri Michel » .Il faut dire que l'élégant milieu reconverti entraîneur en 1982 a mis le cap sur l'Afrique dès 1994, prenant les rênes du Cameroun . Puis du Maroc (1995-2000), de la Tunisie (2001-2002) avant la Côte d'Ivoire , où il débarque en 2004 alors que la sélection est en mal de résultats. Il se met les supporters dans la poche par son discours, qui excite la fibre patriotique. Soro Dogminé raconte : «: "Oubliez les querelles. Entendez-vous entre vous. On est là pour la Nation, pour le football." »Le genre de message pas évident à faire passer dans le foot de haut niveau, surtout face à «, glisse un membre de la Fédération ivoirienne de football (FIF). En poste depuis 2002, il garde de très bon souvenirs de l'ère Michel » Contrairement, plus tard, au Suédois Sven-Goran Eriksson ou récemment au Belge Marc Wilmots Henri Michel s'intègre bien à son nouvel environnement. Il connaît l'Afrique et le foot africain. Humainement, le courant passe. Au siège de la FIF, on dépeint «» . David Akapéo, un employé de la fédération, avance même que Henri Michel » .Au détour d'un couloir du troisième étage, l'ancien manager des Eléphants pose, avec son équipe, aux côtés de l'ancien président de la République Laurent Gbagbo. Rétrospective : automne 2005, la Côte d'Ivoire joue sa qualification pour le Mondial allemand au Soudan . Un des membres de la délégation témoigne : «» , et ainsi ne pas dépendre du Cameroun , qui dans le même temps recevait l' Egypte . «(rires). »Loin de Khartoum, la capitale soudanaise, les Ivoiriens peuvent seulement regarder... Cameroun Egypte ! «se souvient l'employé de la fédération, qui a préféré garder l'anonymat.» Les coéquipiers de Bonaventure Kalou s'imposent 3-1, tandis que le Cameroun est accroché 1-1. «» , se marre le bonhomme. Son collègue David Akapéo tapote sur une grosse télévision. «» La sélection et son entraîneur sont accueillis en héros à Abidjan. Laurent Gbagbo reçoit toute la troupe au palais présidentiel. «Le natif d'Aix-en-Provence a gagné la reconnaissance de tout un pays, celle qui lui a manqué en France au terme de son mandat de sélectionneur, en 1990. Lui qui avait pourtant décroché la médaille d'or olympique à Los Angeles en 1984, remporté la Coupe intercontinentale en 1985 et hissé les Bleus en demi-finale du mondial mexicain, en 1986. L'employé de la fédération confirme : « Henri Michel semblait en tout cas s'épanouir pleinement en Côte d'Ivoire . «sourit l'employé de la FIF.» En Allemagne , pendant le Mondial, le patron des Éléphants aurait ainsi été un des premiers à trouver le bar le plus proche de l'hôtel. «» , mime notre témoin par de grands gestes des bras. Sur le terrain, les Ivoiriens de Kolo Touré, Yaya Touré, Bakary Koné ou encore Didier Drogba s'inclinent de peu face à l' Argentine et aux Pays-Bas , 2-1 à chaque fois. La victoire 3-2 face à la Serbie (doublé d'Aruna Dindane) restera gravée dans l'histoire du foot ivoirien et la mémoire des supporters. Et même si le nom de Henri Michel n'évoque aujourd'hui pas grand-chose aux plus jeunes, le chauffeur de taxi Soro Dogmimé en est persuadé : «