La Côte d’Ivoire, champion maudit ?

De tous les favoris, il est sans doute celui qu’on attend le plus. Et dont l’élimination dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations ferait le plus de bruit. Après deux matchs nuls décevants contre le Togo (0-0) et la République démocratique du Congo (2-2), la Côte d’Ivoire est aujourd’hui dos au mur. Si elle souhaite éviter de voir les larmes couler sur les joues des petits frères, elle n’a d’autre choix que de vaincre le Maroc, éliminé en cas de défaite. Pas une promenade de santé, mais une mission dans les cordes des Éléphants. Sur le papier en tout cas.Championne de l’épreuve en titre, la sélection de Wilfried Bony dispose peut-être du onze le plus cohérent des prétendants, avec le Sénégal et le Ghana. Les frères Touré sont partis, Gervinho est forfait en raison d’une méchante blessure au genou, mais l’effectif est de qualité et vit bien ensemble. «, assurait le coach Michel Dussuyer avant la compétition.» Alors forcément, saest considérée, et se considère comme l’un des sérieux postulants à la victoire finale.» , admettait ainsi le technicien français, amplifiant la motivation de ses poulains. La preuve avec Giovanni Sio un peu avant le début de l’épreuve : «» Et l’attaquant de Rennes présent au Gabon d'ajouter : «Sauf que voilà : ces derniers temps, la nation africaine qui a le bonheur de soulever la coupe à la fin a du mal à enchaîner lors de l’édition suivante. Cette «» a débuté après le triplé de l’Égypte. Alors qu’ils sont en pleine bourre (champions en 2006, 2008 et 2010), les Pharaons foirent totalement leur campagne de qualification et ne participent pas à la CAN 2012 remportée par la Zambie. La Zambie qui ne gagne aucun match de poule un an après et s’arrête donc dès le premier tour de la CAN 2013 remportée par le Nigeria. Le Nigeria qui foire totalement sa campagne de qualification et ne participe pas à la CAN 2015 remportée par la Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire qui vient de débuter son tournoi par deux nuls contre des adversaires largement à sa portée. Et qui, en plus, n’est pas très chanceuse avec l’étiquette de favori qu’on lui – et qu’elle se – colle dans le dos. En témoignent toutes les désillusions connues par la formidable génération Didier Drogba (quarts de finale en 2013 et 2010, demies en 2008, finales perdues aux tirs au but en 2006 et 2012...). Ainsi, les Ivoiriens semblent actuellement jouer avec la peur au ventre. Face au Togo, les hommes de Dussuyer sont passés à côté, se montrant incapables de se procurer des actions dangereuses. Contre la RDC, ils n’ont pas su les concrétiser tout en étant incroyablement fragiles derrière.Surtout, les Éléphants redoutent l’agressivité du camp d’en face. «, note Sio.» «» , corrobore le capitaine Serey Dié quand il est interrogé après la partie contre le Congo. Problème : en se répétant constamment qu’elle est championne en titre et qu’elle représente la cible principale des autres nations, la Côte d’Ivoire s’impose elle-même une pression d’enfer. Qu’il faudra surmonter ce soir pour éviter le désastre.