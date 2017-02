La Corogne vire son entraîneur

0

CP

Ce samedi, La Corogne a été balayée à Leganés (4-0). Le genre de raclée qui passe mal chez un concurrent direct. Et puisqu'il s'agit de la quatrième défaite de suite du Depor, le coach Gaizka Garitano n'a sûrement pas été étonné lorsque, dès le lendemain de cette humiliation, ses dirigeants lui ont demandé de rendre son tablier.Après six petits mois sur le banc galicien, Garitano cède sa place à Cristóbal Parralo. L'ancien défenseur latéral du PSG, qui entraînait jusqu'alors la réserve du Dépor, devrait assurer l'intérim, le temps de trouver un remplaçant. Selon la presse espagnole, le favori pour le poste serait Pepe Mel qui est libre depuis son départ du Betis en janvier 2016. 17de Liga, la Corogne ne compte plus que deux petits points d'avance sur le premier relégable Gijón.Quitte à faire confiance à un ancien latéral droit du PSG et si le but de cet intérim était de redonner le goût de la hargne aux Galiciens, alors le Depor s'est planté. La vraie bonne idée s'appelait Francis Llacer.