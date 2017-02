La compo de l'OM contre Paris

0

-58e Le 11 OM : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Evra (c) - Lopez, Vainqueur, Anguissa - Thauvin, Njie, Payet. #OMPSG — Olympique Marseille (@OM_Officiel) 26 février 2017

Après le onze de départ parisien, celui de l'Om vient d'arrive.Les Marseillais vont devoir se passer de Greg Sertic et de Momo ' Sanson, deux de leurs recrues hivernales. Sinon, la charnière sera composée de Rod Fanni et de Rolando , tandis que Tonton Evra animera son couloir droit. Zambo Anguissa prend la place de Sanson au milieu, et Njie celle de Gomis en pointe.Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le coup d'envoi.