La compagne de Maradona ne fait pas de dépositions

Rocio Oliva est une femme bien dévouée. Ce mercredi , la police et les services d'urgence avaient débarqué dans la chambre de Diego Maradona et de sa compagne, Rocio Oliva. Cette dernière avait appelé la réception de l'hôtel parce qu'elle affirmait être agressée par sonde mari. Sur place, la police n'avait constaté aucune blessure chez les deux tourtereaux, qui n'avaient d'ailleurs pas désiré faire de déposition.Tout de même convoquée par la police, Rocio Oliva refuse toujours de donner plus d'explications à la police. Diego Maradona n'a toujours pas fait de déposition non plus, mais la police ne compte pas le convoquer, a appris l'agence de presse espagnole Efe. Certains employés de l'hôtel ont eux expliqué à la police qu'ils n'avaient rien vu de particulier. Le feuilleton n'est donc pas terminé. Malgré cette histoire, les deux amoureux étaient bien ensemble au Bernabé u pour assister à la défaite de Naples La main de Dieu tient visiblement son couple avec une main de fer (ou d'argent ?).