La Colombie renvoie la Pologne à la maison

Pologne (3-4-3) : Szczęsny – Piszczek, Bednarek, Pazdán – Rybus, Goralski, Krychowiak, Bereszynski – Kownacki, Lewandowski, Zieliński. Sélectionneur : Adam Nawałka.



Colombie(4-2-3-1) : Ospina – Arias, Mina, Sánchez, Mojica –- Aguilar, Barrios – Cuadrado, James Rodríguez, Quintero – Falcao. Sélectionneur : José Pékerman.

Par Adrien Candau

Groupe H Pts J. G. N. P. Diff. 1 Sénégal 4 2 1 1 0 1 1 Japon 4 2 1 1 0 1 3 Colombie 3 2 1 0 1 2 4 Pologne 0 2 0 0 2 -4



Trente-deux ans qu'il attendait ça. Privé de Coupe du monde en 2014, Radamel Falcao voulait croquer dans le Mondial 2018, pour ne rien avoir à regretter. Alors il a planté le premier but de sa carrière dans la compétition, en crucifiant Szczęsny d'un extérieur du pied malin. Un pion pour l'histoire et pour sécuriser le succès des siens, qui ont gobé tout cru de bien faibles Polonais ce dimanche, qui doivent déjà se résoudre à direau Mondial.Première certitude d'avant-match : les supporters colombiens, beaucoup plus nombreux en tribunes, ont décidé de dégommer les fans polonais à l'applaudimètre. C'est toujours ça de gagné pour les, qui se font d'abord bouger par l'impact physique des Polonais en début de rencontre, avant de mettre la patte sur le ballon. De quoi donner d'entrée le ton du match. La Pologne , pataude balle au pied, a prévu de se castagner en défense, quand les Colombiens déroulent leur jeu habituel, tout en passes courtes et en dédoublements. Falcao en profite pour promener son popotin un peu partout pour combiner avec ses partenaires et lance successivement en déviation James et Quintero, qui allument quelques étincelles dans la surface adverse.Cuadrado, lui, a décidé de donner de l'amour au monde du football. L'ailier de la Juventus distribue les crochets dans la surface, puis place un centre-tir que Szczęsny détourne du bout du gant. Premier et dernier avertissement pour les Polonais. Dans la foulée, James balance un bonbon sur le crâne de Yerry Mina , qui a tout le temps de fusiller Szczęsny de près. La Pologne , morose, va devoir décoller de son perchoir : on n'a vu ni Robert Lewandowski , ni Piotr Zieliński dans le premier acte, complètement asphyxiés par le pressing colombien.Pour tenter d'enfin gober un peu d'air, le bloc polonais se découvre en montant d'un cran. Une fausse bonne idée qui laisse encore plus d'espace à Juan Cuadrado . Lancé comme un dragster en profondeur, l'ailier sert Falcao, qui envoie malheureusement sa frappe vers l'infini et au-delà. C'est ballot, mais, en face, les hommes de Nawałka ne créent toujours rien offensivement. Du coup, Robert Lewandowski s'énerve en s'offrant grâce à un contrôle de martien une belle situation dans la surface. Mais David Ospinia se sacrifie pour laen se prenant le ballon dans le bide.Sereins, les poulains de Pékerman abandonnent plus volontiers la possession, mais Radamel Falcao , lui, a toujours la dalle. Parfaitement servi en profondeur par Quintero,crucifie Szczęsny de l'extérieur du pied. Son premier but en Coupe du monde, à 32 piges. Ça valait le coup d'attendre. La Pologne , elle, ne peut plus que regarder ses chaussettes. Cuadrado, parfaitement lancé par un caviar de James, conclut alors l'affaire d'un plat du pied soyeux. Rideau. Rincés, dépassés, les Aigles blancs doivent se résoudre à déjà quitter le Mondial Russe, après avoir pris zéro point en deux matchs. La Colombie , elle, a toujours son destin en main. Les hommes de Pékerman auront l’opportunité de décocher leur billet pour les huitièmes face au Sénégal . Et s'ils continuent de jouer de cette manière, les Lions de la Téranga auront sans doute de quoi se faire du souci d'ici jeudi prochain.