La Colombie, c'est fort de café

Didier Deschamps l’avait dit : ce match amical allait servir de test à la future opposition face au Pérou au Mondial russe en juin prochain. Résultat ? La confrontation à venir ne sera pas une partie de plaisir. Car les Sud-Américains – la Colombie en l’occurrence – sont des morts de faim.

2

Pékerman : « Une victoire méritée »

L’épouvantail sud-américain

Par Antoine Donnarieix, au Stade de France

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Son nom reste dans les mémoires françaises comme celui d’un fantôme passé dans l’effectif du Stade rennais lors de la saison 2015-2016. Voilà bientôt deux ans que le prêt de Juan Fernando Quintero a pris fin de manière anticipée, avec au bout du compte, un maigre total d’un but et deux passes décisives en quatorze rencontres disputées sous le maillot breton. Mais ce vendredi soir à Saint-Denis, le milieu offensif desavait une revanche à prendre. Trois minutes après son entrée en jeu, il chipe le ballon à Duván Zapata pour tirer ce penalty en guise de balle de match. D’une frappe sèche sur la gauche d’un Hugo Lloris parti du bon côté, Quintero inscrit le but qui offre à la Colombie une remontée folle, après avoir été menée 2-0. Heureux, le buteur va l’être encore plus lorsque tous ses coéquipiers viennent le congratuler pour former une équipe soudée et déterminée. Un élan de camaraderie qui fait plaisir à voir.» En deux phrases, Didier Deschamps , premier de cordée pour le traditionnel exercice de la conférence de presse, pose les bases du succès colombien. Car ce collectif, qualifié au bout du suspense dans un groupe d'éliminatoires de la zone Amsud plus relevé que jamais, possède une qualité essentielle : il sait suffisamment bien apprendre de ses erreurs pour ne pas les répéter. Le 6 octobre dernier à Barranquilla, la Colombie s’inclinait sur le fil à domicile contre le Paraguay (1-2), mettant sérieusement en danger une qualification pourtant acquise à une minute de la fin du temps réglementaire. C'était compter sans les deux buts d’Óscar Cardozo et d’ Antonio Sanabria (89, 90+2).Deux buts qui mettaient la Colombie dans un sacré pétrin avant de se rendre au Pérou , concurrent direct, pour valider son billet au Mondial. Mais au terme d’un match nul aussi tendu que positif pour les deux équipes (1-1), la(Fièvre jaune, en VF) pouvait souffler et célébrer sa qualification directe en Russie . Et ce soir au stade de France , José Pékerman fait le constat du chemin parcouru. «, assure l’Argentin.» Si le sélectionneur national ne souhaite pas parler des individualités, le quart-de-finaliste avec l’ Argentine en 2006 n’oublie pas de dire que «» .Quintero, mais aussi José Izquierdo , crocheté par Samuel Umtiti pour obtenir le penalty décisif, peuvent se féliciter des paroles de leur patron. En réalité, la Colombie , quart-de-finaliste en 2014 sous le premier mandat de Pékerman, pourrait bien se muer en nouvelle nation capable d’éliminer n’importe quelle écurie européenne l’été prochain. Comme le Brésil , l’ Argentine , l’ Uruguay ou le Pérou , des nations en quête de digne reconnaissance. La force des? Leur capacité à ne jamais s’avouer vaincus peu importe le contexte, comme le prouve le but éclair de Luis Muriel après lede Thomas Lemar (2-1), ou la passe de James Rodríguez pour l'égalisation de Radamel Falcao (2-2). Oui, sous ses airs de vieux monsieur, grand-père Pékerman sait faire du bon café.