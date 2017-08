La clause de Neymar a enfin été payée

AD

Payée, puis refusée par la Liga, puis renégociée entre le PSG et le Barça ...On ne savait plus vraiment où on en était par rapport à la clause libératoire de Neymar , et les dernières nouvelles n'étaient pas bonnes. En effet, il y a encore quelques heures la LFP publiait un communiqué pour expliquer qu'elle ne comprenait pas la décision de la Liga de ne pas accepter le paiement des 222 millions d'euros. Le problème est désormais réglé puisque les avocats de Neymar se sont rendus au siège du Barça pour déposer le chèque, qui a cette fois été accepté. Techniquement parlant, cela implique que Neymar n'est officiellement plus un joueur de Barcelone, mais pas qu'il est un joueur du PSG Pour ça, il faudra attendre la signature du contrat. Quand se déroulera-t-elle ? Les paris continuent.