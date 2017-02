La Chine veut Modeste

0

JD

La Chine a décidément la dalle.Selon les informations du magazine, le FC Cologne a reçu une offre très sérieuse en provenance de l'Empire du milieu pour Anthony Modeste . Un club chinois serait en effet prêt à mettre quarante millions d'euros sur la table pour s'offrir les services de l'actuel meilleur buteur de Bundesliga (à égalité avec Pierre-Emerick Aubameyang ).Le mercato chinois ne se finissant qu'à la fin du mois de février, un départ pour la Chine est techniquement toujours possible pour l'attaquant de vingt-huit ans. Techniquement possible, oui, mais dans les faits, balayé d'un revers de la main.Comme une évidence, le directeur sportif du FC Cologne Jörg Schmadtke , a commenté l'affaire : «» Le club en question, non cité, est donc prévenu.Anthony lui, reste imperturbable et enfile les buts comme des perles. Plus que jamais : #Modeste2018