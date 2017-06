La Chine taxe à 100% les transferts des étrangers

2

MR

De quoi faire passer Hollande et ses 75% pour un petit joueur.Le gouvernement chinois a annoncé une nouvelle règle fiscale qui pourrait changer pas mal de choses pour le nouvel eldorado du foot. Désormais, les clubs de Chinese Super League qui dépenseront plus de 45 millions de yuans (environ 5,9 millions d'euros) pour le transfert d'un joueur devront verser la somme équivalente à un fonds national de développement des jeunes joueurs chinois. De quoi refroidir pas mal de clubs comme le Tianjin Quanjian, qui comptaient s'offrir cet été des Diego Costa pour 150 millions d'euros ou des Cristiano Ronaldo pour 200 millions, puisque ces transactions leur coûteraient le double.Il y a deux ans, le président Xi Jinping voyait d'un bon œil le développement du championnat chinois, rendu attractif à coups de millions pour s'acheter Oscar Hulk , Tévez, Witsel et consorts. Alors que le mercato ouvre ce lundi en Chine , les autorités veulent que tout cet argent serve également à renforcer le football local , que les clubs donnent plus de place aux joueurs du coin et donc, à terme, voir la sélection nationale progresser. L'administration générale des sports avait déjà demandé aux clubs de limiter ces dépenses insensées en janvier alors que la Fédération chinoise oblige depuis le mois dernier les clubs de CSL à aligner au moins un joueur chinois de moins de 23 ans pour chaque joueur étranger titularisé.Tout ça pour ne pas récupérer Aubameyang.