La Chine ferme les vannes

Depuis fin mai, tout club de Chinese Super League qui veut casser sa tirelire sur une star étrangère doit provisionner une somme équivalente pour un fonds de développement du football chinois. Autant dire que Pékin a tapé du poing sur la table et sifflé la fin de l'orgie de transferts. Triste pour les vendeurs européens, positifs pour les joueurs chinois ?

1

Sur ordre du président chinois ?

Prévention contre les fuites de capitaux ?

L'essor du football chinois ?

Propos recueillis par Nicolas Jucha





- Mark Dreyer a été correspondant en Asie pour Sky Sports, il édite aujourd'hui le China Sports Insider. Twitter : - Le Dr Jonathan Sullivan est directeur du China Policy Institute à l'université de Nottingham. Twitter : @jonlsullivan - Mark Dreyer a été correspondant en Asie pour Sky Sports, il édite aujourd'hui le. Twitter : @DreyerChina

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Fin mai 2017, fin de journée, la Chinese Football Association annonce une nouvelle règle avec prise d'effet immédiat : désormais, chaque indemnité de transfert payée à un club étranger par un club chinois des deux premières divisions est soumis à une majoration. Si la somme est en dessous de six millions d'euros, elle doit donner lieu à un investissement de valeur égale dans le centre de formation par le club acquéreur. Au-delà des six millions, un montant similaire à l'indemnité consentie doit être versé par le club chinois. Où ? Dans un fonds d'État pour le développement du football chinois (Chinese Football Development Fund). Officiellement, un provisionnement pour développer le football local. Officieusement, un trou noir vu qu'aucune transparence sur l'utilisation de ces sommes n'est à prévoir. Pour simplifier : si, aujourd'hui, Tianjian Quanjian veut s'offrir Pierre-Emerick Aubameyang à 70 millions d'euros, il lui en coûtera le double. De là à y voir les raisons du transfert avorté d'Anthony Modeste et un calme plat total sur le mercato de mi-saison chinois, il n'y a qu'un pas. Quelques mois plus tôt, déjà, les autorités du football chinois avaient réduit - au grand dam d'André Villas-Boas - le nombre de joueurs étrangers autorisés sur les terrains de quatre à trois, quand bien même les écuries de CSL avaient bouclé leurs marchés. Un resserrage qui fait dire à beaucoup, comme le docteur Jon Sullivan, directeur du China Policy Institute de l'université de Nottingham, que «» . Coup d'arrêt ? Plutôt un recadrage.Pour les observateurs avisés du football chinois comme Mark Dreyer, «» . L'ancien correspondant de Sky Sports et aujourd'hui éditeur du China Sports Insider, basé en Chine depuis dix ans, n'imagine «» . Peut-être l'ordre est-il venu de la vice-Premier ministre chinoise, Liu Yandong, selon Jon Sullivan. Vue en juin aux côtés de Gianni Infantino, le président de la FIFA, «» Et si le numéro un chinois, grand fan de football, a décidé de resserrer la vis, cela signifie que les récentes évolutions de la Chinese Super League n'ont pas correspondu à ses attentes. «» , soutient l'universitaire britannique. C'est seulement autour de cette «» , comme la qualifie Mark Dreyer, que «, analyse Sullivan.» Dans cette optique, Pékin a fait appel aux investisseurs privés, et a, sans forcément l'anticiper, ouvert la boîte de Pandore.» Aujourd'hui, les autorités chinoises cherchent donc à rétablir l'équilibre entre leurs objectifs prioritaires et les efforts consentis. «» , rappelle Dreyer, pour qui la nouvelle règle «» Un retour au cahier des charges originel, ainsi qu'un moyen d'éviter les dommages collatéraux. Dr Sullivan : «» Un fléau contre lequel Pékin lutte dans tous les secteurs d'activités, «» , souligne Dreyer.Pour le moment, la mesure adoptée fin mai doit rester en vigueur jusqu'à la fin de saison, avant d'être, peut-être, prolongée ou assouplie. Si elle venait à devenir la norme, son impact sur la Chinese Super League serait considérable selon le Dr Sullivan : «» Même si l'universitaire ne voit pas Pékin restreindre indéfiniment ses clubs. En attendant, les agents de joueurs et clubs européens ne pourront plus compter sur des offres faramineuses et inespérées, quand les footballeurs chinois peuvent avoir là une opportunité à saisir : en parallèle de la majoration des indemnités de transferts depuis l'étranger, les clubs du championnat chinois seront contraints d'aligner à chaque match autant de U23 chinois que de joueurs étrangers. Autant dire qu'ils vont gagner du temps de jeu, mais aussi en valeur marchande. Suffisant pour faire de la Chine une puissance mondiale d'ici 2050 ?