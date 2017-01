La Chine détruit-elle le marché des transferts ?

Oscar à 70 millions d'euros, Carlos Tévez qui touche 40 millions annuels, Axel Witsel qui refuse la Juventus pour signer à Tianjin... Depuis un an, la Chine frappe fort sur le marché des transferts. Au point de faire péter durablement toutes les normes ?

« Ce sont des investissements à perte. » Dominique Six, agent sur le transfert de Gervinho à Hebei

« Il était où Witsel avant ? » Damien Comolli, ex-directeur sportif de Liverpool

Propos recueillis par Nicolas Jucha, à l'exception de ceux d'Axel Witsel, tirés de Tuttosport

» Ou comment Axel Witsel , présenté comme l'un des meilleurs milieux de terrain du Vieux Continent, a tourné le dos à la Vieille Dame pour aller palper des renminbi en Chine. Lesne lui proposaient «» 6 millions annuels, contre 18 pour les Asiatiques, bien plus à l'écoute des besoins familiaux du Belge. Il y a encore un an, malgré la puissance financière croissante des clubs de Chinese Super League, un tel choix de carrière n'aurait pas été envisageable. En 2017, il n'est presque plus surprenant malgré les indignations qu'il suscite. Depuis l'ouverture du mercato, le Brésilien Oscar a ainsi rejoint André Villas-Boas au Shanghai SIPG pour 70 millions d'euros d'indemnités et un salaire évalué à 25 millions annuel. Pas aussi bien que Carlos Tévez , qui, dans la même écurie, va être le joueur le mieux payé de la planète avec 40 millions sur 12 mois. Février n'est pas encore là qu'on évoque pêle-mêle Diego Costa Karim Benzema ou même Cristiano Ronaldo comme des cibles sérieuses... Il y a près de cinq ans déjà, le Guangzhou Evergrande avait défrayé la chronique en faisant de Dario Conca l'un des dix joueurs les mieux payés au monde. Sans être international argentin, seulement titulaire indiscutable à Fluminense et référence du foot sud-américain. Quelques années plus tard, le phénomène s'est généralisé au point que l'AS Monaco tremble devant l'hypothèse de devoir vendre Radamel Falcao en cours de saison, quand bien même ce serait probablement la seule opportunité d'amortir l'investissement initial à 60 millions d'euros de l'été 2013. Les riches propriétaires de clubs chinois veulent du lourd, sont prêts à payer pour, et leur appétit ne concerne pas que les gros noms comme Alexis Sánchez, lui aussi courtisé par l'Empire du milieu. Angers devrait ainsi perdre son attaquant sénégalais Famara Diedhiou avant la fin du mois. Une réelle perte sportive, mais une bonne affaire financière : c'est le club de division 2 Guizhou Hengfeng, qui a posé environ 7 millions d'euros sur le bureau des décideurs angevins pour un élément recruté à Clermont 1,2 million d'euros cet été. De quoi faire réfléchir. Et aussi donner l'impression qu'avec la Chine en toile de fond, la loi de l'offre et de la demande n'a plus aucun équilibre tangible.» , estime Damien Comolli. L'ancien directeur sportif de Liverpool y voit «» . Chelsea a ainsi rentré 100 millions d'euros sur Oscar et Ramires en moins de 12 mois, une belle somme pour deux joueurs qui n'entraient plus dans les plans des. Mais il y a un revers de médaille, «» . Mandaté sur le transfert de Gervinho au Hebei China Fortune, Dominique Six voit dans l'Empire du milieu et sa démesure «» Mais en même temps, lui qui travaille essentiellement sous forme de mandat signé avec des clubs trouve «» . Pour lui, le marché chinois dérégule clairement le marché, «» , mais il relativise l'effet de levier. «» Un point de vue que rejoint Comolli, pas plus que cela impressionné par le pedigree des recrues de Chinese Super League. «top players"Alignez-vous sur cette offre chinoise""OK, pars." » Exemple qui appuie son argument, le cas Cristiano Ronaldo , dont l'agent Jorge Mendes a fait état d'une offre à 100 millions d'euros de salaire annuel. Refus de la star portugaise, au motif, dixit son représentant, que «» . Surtout quand on est sur le toit du football mondial au Real.» , souligne Comolli. Quant au cas Witsel, qui a refusé la Juve, l'ancien dirigeant a une opinion tranchée : «» Un point de vue que Dominique Six connaît pour traiter avec une multitude de joueurs pros depuis plusieurs décennies. «"Regarde ce qu'il y a pour moi en Chine",» Sauf qu'auparavant, la tendance était à partir chez le plus offrant, peu importe la destination, à «» Même quand ils ont un nom clinquant : «» L'image d'Eldorado accessible à quasiment tout le monde en prend un coup, et le récent durcissement des règles en CSL ne devrait pas arranger les choses. «» , analyse Comolli, pour qui «» . Les 330 millions d'euros investis à l'hiver 2016 seront peut être battus en 2017, mais plus durs à atteindre en 2018. «» Et même si la limitation des places pourrait grossir un peu plus encore les rémunérations des têtes d'affiche comme Tévez, Dominique Six n'en démord pas : «