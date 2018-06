La chanson du Mondial est made in France

Leur nom n’apparaît qu’en tout petit dans les crédits, mais ce sont bien deux frères français qui ont composé la chanson officielle de la coupe du monde, celle qui va vous rentrer dans le crâne tout le mois à venir. Rencontre avec Clément et Maxime Picard, qui ne comprennent toujours pas vraiment comment ils sont arrivés là.

Une bouteille à la mer

« De toute façon, ça rend fou »

Par Thomas Pitrel

La fin du mois de mai a été chargée pour Clément et Maxime Picard. Le 23 sortait «» , le premier single du projet Silk City, emmené par l’Américain Diplo et l’Anglais Mark Ronson. Et le 25 était dévoilée «» , la chanson officielle de la Coupe du monde 2018, interprétée par Nicky Jam, Era Istrefi et le revenant Will Smith. Derrière les noms ronflants de ces hitmakers du moment, la musique des deux morceaux a été confectionnée par les frères Picard, dans l’ombre et dans un petit studio de l’est parisien. «"un morceau avec Mark Ronson et la chanson de la Coupe du monde", sourit Maxime Picard, 29 ans, attablé au Dalou, sur la place de la Nation, en compagnie de Clément, 34 ans.» Et il y avait de quoi. Il y a deux ans, Maxime faisait encore l’ingénieur du son pour des spectacles ou des émissions de télé comme All Five Game, un tournoi de foot en salle diffusé par Infosport, tandis que Clément exerçait comme kinésithérapeute. Pas exactement le profil qu’on attend d’artistes s’apprêtant à rendre fou des millions d’amateurs de football avec un tube de l’été.Et le début de l’histoire ne colle pas beaucoup plus au profil-type des faiseurs de succès. Nés dans les années 80 à Coulommiers, au fin fond de la Seine-et-Marne, d’une mère conseillère départementale et d’un père cardiologue, les frangins jouent au foot et au tennis à un niveau correct mais «» , rigolent-ils. Le papa les emmène régulièrement au Parc des Princes admirer Raï et Alain Roche, mais n’en fait pas pour autant des ultras du PSG . «, dit Maxime.» Maxime et Clément disent n’être «» . Clément était dans les tribunes avec son père le 12 juillet 1998 pour voir la France devenir championne du monde car «» .Mais grandir en Seine-et-Marne, c’est aussi grandir «» , se marre Clément. Inscrits au solfège et au piano, ils commencent rapidement à jouer ensemble, des reprises, Maxime à la batterie et Clément à la guitare. Puis migrent sur ordinateur et commencent à bidouiller des sons, alors que Clément a 18 ans mais que Maxime n’en a que 13. Ils rencontrent les rappeurs du coin, leur pondent des instrus puis, à l’ère des forums et de Myspace, tissent quelques connexions des petits groupes de toute la France , comme Ghostship, dont ils produisent tous les sons d’un bel EP sorti en 2009. Ils rencontrent Gérard Baste, des Svinkels, travaillent avec Sefyu, Sniper et Luce, la gagnante de la Nouvelle Star 2010. Bref, «» . Un jour, ils décident tout de même de lancer une bouteille à la mer sous la forme de quelques maquettes postée sur une boite mail créée par Diplo, DJ et beatmaker américain déjà très bien côté, qui souhaitait découvrir de nouvelles sonorités à intégrer à ses sets. «» , sourit Clément. Coup de chance qui, en 2012, se transforme en contrat avec Mad Decent, le label de Diplo.A partir de là, la vie des frères change quelque peu. Certes, ils continuent à garder un travail à côté parce qu’ils sont «» , mais ils passent le reste de leur temps entre leur studio de Nation et la grande maison de Diplo à Los Angeles, où ils peuvent venir habiter à tout moment pour bosser. «» , s’étonne encore Maxime. Quand ils squattent chez Diplo, les Picard Brothers ne loupent aucun match et poussent leur hôte à s’intéresser au ballon rond. Au point que le producteur achète, en 2016, des parts dans le Phoenix Rising, un club de deuxième division de MLS. Pendant ce temps, les Frenchies font leur chemin dans la jungle de la pop américaine. Ils produisent «» de Sevyn Streeter et Chris Brown, disque de platine outre-Atlantique même s’il reste relativement confidentiel de notre côté de l’océan. Ils s’occupent aussi de quelques morceaux de Major Lazer, le principal projet de Diplo. Et découvrent aussi l’étrange vie de ceux qui se lèvent tous les matins pour «» alors que, pour eux, la musique n’est toujours pas un job. Ceux qui rêvent tous de placer un son pour Rihanna et «» . Après avoir un temps songé à s’installer à Los Angeles, ils décident finalement de garder leur vie française pour ne pas être avalés par ce business. Tout en continuant à travailler assidument pour Diplo.Lorsque ce dernier est choisi par la Fifa pour produire la chanson officielle de la Coupe du monde, il fait écouter une série de maquettes aux huiles de la fédération internationale venues jusqu’à son studio perso, installé chez lui. Un premier morceau est choisi, mais la Fifa change d’avis. Finalement, elle opte pour une chanson créée par les Picard Brothers, deux ans auparavant, originellement pour Major Lazer. «apprend Maxime.» Ce sera donc Nicky Jam, «» , la chanteuse kosovare Era Istrefi, «» , et Will Smith. «juge Clément.» Les aller-retours sont incessants entre la Fifa, Sony, Diplo et, au bout de la chaîne, les frères Picard, pour modifier des petits détails : une trompette qui arrive un peu avant, un couplet qui passe au début. «, dit Maxime.Et ça a marché. Le 15 juillet, Diplo sera présent lors de la finale pour jouer lui-même le morceau, et les frangins espèrent bien se glisser dans ses bagages. «sourit Clément.» Pendant la compétition, un extrait de leur morceau passera après chaque but inscrit. «» , d’après Maxime. Les frères Picard ont bien conscience que ce morceau a de bonne chance d’insupporter les amateurs de football après un mois de compétition à l’entendre en boucle, comme tous ses prédécesseurs. «poursuit Maxime.