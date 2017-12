La chanson de Noël des joueurs de l'Inter

Il Natale si festeggia in famiglia e quella interista si riunisce il 16 dicembre allo stadio Meazza, per finire la canzone manca solo la tua voce. Unisciti al coro nerazzurro e vieni a cantare #InterBells! #InterXmas pic.twitter.com/GSPNAdkOzT — Inter (@Inter) 7 décembre 2017

Attention chef-d'oeuvre.Actuellement sur un nuage après avoir chipé la première place de Serie A au Napoli, les joueurs de l' Inter ne perdent pas de temps pour célébrer Noël. Ce jeudi, le club milanais a partagé une courte vidéo dans laquelle lesrevisitent le fameux. Emmenés par la légende et actuel vice-président Javier Zanetti , les hommes de Luciano Spalletti (qui s'improvise chef d'orchestre) s'en donnent à coeur joie à base d' «» et de «» . Le tout pour inviter lesà venir fêter Noël, le 16 décembre à Giuseppe-Meazza face à l' Udinese Mention spéciale pour les solistes Yuto Nagatomo et Eder