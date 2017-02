La célébration ratée de Simon Terodde

0

Youtube

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Plus de peur que de mal.Si vous ne vous intéressez qu'à la Ligue des champions, le nom de Simon Terodde ne vous dit peut-être rien, mais en D2 allemande, il pointe en tête du classement des buteurs avec quatorze réalisations. Le Adama Niane de 2. Bundesliga fait le bonheur du VfB Stuttgart depuis son arrivée l'été dernier.Ce dimanche, lesrecevaient Sandhausen. Et Terodde n'a pas failli à sa mission de. En ouvrant le score sur penalty peu avant la mi-temps, il permet à son équipe de mener jusqu'à l'heure de jeu et une égalisation de Richard Sukuta-Pasu.Mais à force d'abnégation, Stuttgart prend le virage de la victoire à cinq minutes de la fin, Simon Terodde inscrivant le but libérateur d'un sublime ciseau acrobatique.Un but dont la beauté n'a d'égal que le raté de sa célébration, le joueur faisant les frais d'une pelouse pas humide pour réussir sa glissade et s'empalant logiquement sur le poteau de corner.Pour le principe, cela aurait mérité un carton jaune.