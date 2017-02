La célébration dingue de Barkley

137

Festival.Opposé à Bournemouth samedi, Everton a marché sur les Cherries à Goodison Park (6-3) au cours d'une rencontre où Romelu Lukaku a notamment claqué un quadruplé. Un gros coup pour les hommes de Ronald Koeman qui enchaînent un septième match consécutif sans défaite en Premier League et jettent ainsi une petite pression sur les épaules de Manchester United qui est attendu demain à Leicester.Mais en réalité, lede cette rencontre est ailleurs. Il aura fallu attendre toute la rencontre pour ça, mais la folie de Ross Barkley se mérite. Résultat, au moment d'inscrire le sixième but, l'éternel espoir du foot anglais a craqué et a célébré son but avant que le ballon ne soit rentré dans le but d'Artur Boruc.Prends ça Paul-Georges Ntep.