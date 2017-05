La candidature USA-Mexique-Canada approuvée par la FIFA

0

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Trois bonnes nouvelles en une.Il y a un mois, le Canada , les États-Unis et le Mexique ont annoncé une candidature commune pour le Mondial 2026. Et au grand bonheur de ces trois pays, la proposition a été validée par la FIFA.Ce jeudi avait lieu à Bahrein le 67Congrès de la FIFA. Et c'était l'occasion de voter pour la validation, ou non, de cette triple candidature. Un vote qui s'est montré positif pour les Nord-Américains, puisque 93% des votants se sont prononcés en faveur de ce projet commun. Une grande première pour le football mondial si cette candidature venait à l'emporter.Sur les coups francs aussi, ce sont les Mexicains qui devront construire le mur.