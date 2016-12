La CAN sur Canal à partir de 2017

2

Le meilleur du football est sur Canal+.En tout cas, le meilleur du football africain. De plus en plus concurrencé par beIN Sports et SFR Sport, la chaîne cryptée est obligée de s'aligner sur d'autres terrains pour assumer son statut de chaîne de foot. Canal+ et la confédération africaine de football ont donc trouvé un accord, ce mercredi, pour la diffusion de la Coupe d'Afrique des nations à partir de 2017. L'accord court sur sept ans, et concerne plusieurs autres grandes compétitions africaines, comme le championnat d'Afrique des nations (CHAN), la Ligue de champions d'Afrique, la Coupe de la confédération d'Afrique, la Supercoupe d'Afrique, et les matchs de qualification pour le Mondial 2018 de la zone Afrique. Pour l'instant, aucun montant de l'accord n'est sorti.Mais ça doit valoir au moins autant que les droits TV de la Premier League, à coup sûr.