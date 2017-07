La CAN se jouera l'été et à 24 équipes

1

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des matchs entre le Mozambique et la Guinée Bissau sous 43 degrés à l'ombre ? C'est désormais possible.La CAF a annoncé hier soir deux modifications majeures pour la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition se déroulera désormais l'été et accueillera 24 équipes. Elle aura toujours lieu tous les deux ans et ces changements s'appliquent dès la prochaine édition au Cameroun en 2019. Par ailleurs, les pays devront maintenant avoir six stades répondant aux normes et non plus quatre pour prétendre à l'organisation de la compétition, ce qui devrait limiter les candidatures possibles.Le CAN en hiver posait problème aux clubs européens, réticents à libérer leurs joueurs à cette période de l'année, mais Issa Hayatou, précédent président de la CAF (1988-2017), s'était toujours refusé à modifier le calendrier de la compétition, estimant à juste titre qu'il faisait trop chaud en Afrique du nord, trop humide en Afrique centrale et trop froid dans le sud. Ahmad Ahmad, son successeur élu en mars dernier, s'était engagé à réformer le football continental lors de son élection et n'aura pas tarder à tenir ses engagements.À quand une Coupe du Monde à 48 dans le Sahara Occidental ?