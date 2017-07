La CAN nouvelle formule en questions

Dès 2019, la Coupe d’Afrique des nations se jouera à vingt-quatre équipes et non plus à seize, et en

juin-juillet. Une réforme qu’on voyait venir et qui semble relativement bien perçue par les acteurs

du football africain. Mais qui soulève également plusieurs questions structurelles. Le Cameroun,

qui doit organiser la prochaine édition, assure qu’il sera en mesure de relever le défi.

La CAN, c’est mieux l’été

Une ouverture à vingt-quatre qui fait le bonheur des petits

La question des structures

Par Alexis Billebault

Ahmad Ahmad, le nouveau président de la Confédération Africaine de Football (CAF), plutôt discretdepuis son élection en mars dernier après un règne de vingt-neuf ans du Camerounais Issa Hayatou,n’a pas fait semblant. Pour son premier Comité exécutif, le Malgache a réformé en profondeur laCoupe d’Afrique des Nations, la tête de gondole de l’institution qu’il préside. La grande sauterie dufootball africain, qui réunissait seize convives depuis 1996, en accueillera huit de plus dans deux ans. Et le tournoi se jouera en juin-juillet, et non plus en janvier-février, un calendrier qui crispait au plus haut point les clubs européens, lassés de voir leurs internationaux africains partir plusieurs semaines en pleine saison. Mais une CAN élargie impose désormais aux pays organisateurs de respecter un cahier des charges forcément plus exigeant. Et en Afrique, rares sont les pays qui disposent de six stades fonctionnels. Ou qui ont les moyens de les construire.Tous les deux ans, c’était le même refrain. Des clubs qui braillent quand il faut libérer leursinternationaux africains, des joueurs qui renoncent à retrouver leur sélection de peur de perdre leurplace et des sélectionneurs au bord de la crise de nerfs. «» , résume Alain Giresse , lesélectionneur du Mali . Les joueurs partagent globalement ce sentiment. «, intervient Charles Kaboré, le capitaine du Burkina Faso Aujourd’hui en retraite internationale, le Marocain Youssouf Hadji aurait aimé que cette réformecalendaire intervienne plus tôt. «» À Dijon , où on recense sept internationaux africains (Bouka Moutou, Haddadi, Bahamboula, Abeid, Sliti, Tavares, Chafik), Olivier Dall’Oglio voit arriver cette mesure avec un plaisir non dissimulé. «L’Euro s’est joué à vingt-quatre en 2016, la Coupe d’Asie a adopté le même format pour 2019. Aveccinquante-quatre pays affiliés à la CAF, il n’était donc pas illogique que l’Afrique franchisse à son tour le rubicond. «» , affirme Patrick Mboma, l’ancien attaquant des Lions Indomptables du Cameroun . Des sélections comme Madagascar , la Mauritanie ou la Centrafrique , qui ont débuté en juin dernier leur parcours qualificatif par unevictoire, pourraient s’inviter en phase finale dans deux ans au Cameroun . «» , résume Faneva Andriatsima , lecapitane malgache. Si Charles Kaboré voit dans cette réforme «» , Joseph-Antoine Bell se montre un peu plus nuancé. «» , suppose l’ancien gardien des Lions Indomptables.En septembre 2014, la CAF avait attribué la CAN 2019 au Cameroun , dans un format traditionnel(seize équipes). Le 20 juillet dernier, Ahmad Ahmad a indiqué que la réforme s’appliquera dès 2019,en se montrant très ferme à l’attention du pays organisateur, sur le mode « soit le Camerouns’adapte, soit on va voir ailleurs. » Les Camerounais, après avoir fait un peu la tronche, ont accusé le coup quelques heures, avant de retrouver leurs esprits. Sidiki Tombi a Roko, le patron de laFédération, a rectifié le tir en assurant devant la presse que son pays allait relever le défi. «(le chef de l’Eta, ndlr)» , se marre un fin connaisseur du contexte local, alors que l’ Algérie et surtout le Maroc ont rapidement fait savoir qu’ils pourraient récupérer la mise au cas où la patrie de Roger Milla jette l’éponge.Certains chantiers au Cameroun ont pris du retard, l’économie du pays ne respire pas la santé, maisBiya a décidé de mettre le paquet pour que l’engagement pris en 2014 soit respecté. La Côte d’Ivoireet la Guinée , qui doivent organiser les éditions de 2021 et 2023, ont également fait savoir qu’ellesn’entendaient pas renoncer. «» , prédit Charles Kaboré. Les attributions pour les éditions suivantes ne se feront que dans quelques années,mais Youssouf Hadji anticipe déjà : «