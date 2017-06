La campagne de Southgate

Arrivé au poste de sélectionneur de l’Angleterre en septembre dernier, Gareth Southgate a déjà bousculé les codes d’un poste longtemps illisible et souvent présenté comme maudit.

Le plan par étapes

« Nous ne sommes qu’au début d’une aventure »

Par Maxime Brigand, à Croissy-sur-Seine

Dès le premier jour, Gareth Southgate a décidé de ne pas se cacher : «» À cette époque, l’homme n’était alors qu’un intérimaire, un mec placé là pour préparer le terrain à un rapide successeur, histoire de laisser le temps à la FA de déminer le terrain après le scandale ayant conduit au départ de Sam Allardyce seulement soixante-sept jours après son installation sur le trône national. De l’avis de tous, Southgate n’avait pas la gueule de l’emploi : un CV jugé trop léger, une communication contrôlée, une réputation dedifficile à arracher... Neuf mois ont défilé depuis un premier match dirigé sans trembler contre Malte (2-0), mais le bonhomme, lui, n’a pas bougé. Comment va l’ Angleterre ? Bien, merci pour elle. Les chiffres, pour commencer. Après six rencontres, lescavalent en tête de leur groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2018, n’ont pas perdu la moindre rencontre et n’ont surtout été séchés qu’une fois depuis la prise de fonction de Gareth Southgate . C’était en amical, contre l’ Allemagne (0-1), le 22 mars dernier. Alors oui, l’ Angleterre a parfois été bousculée, notamment à Glasgow samedi, mais elle s’est rattrapée sur les dernières notes de la journée grâce à Harry Kane , histoire d’éviter un bordel qui n’avait, de fait, pas sa place. Pas sa place car il faut se le dire, au-delà des chiffres, le groupe de Southgate, s’il n’est encore qu’au début d’une reconstruction nécessaire après le traumatisme de l’Euro 2016, vit bien. Pour s’en rendre compte, il suffisait de lever la tête et de tendre l’oreille sur les bords de la pelouse du stade Omnisports de Croissy-sur-Seine - où la Russie avait posé ses bagages pendant le championnat d’Europe - dans la matinée de lundi. En campagne auprès des observateurs, Gareth Southgate a filé les mots que la presse anglaise souhaitait entendre, mais a surtout laissé apparaître sous ses yeux un groupe concerné, décontracté, même s’il n’était donné d’assister qu’à un vulgaire échauffement aussi convenu qu’une séance deEn réalité, l’essence de la campagne de Southgate se déroule en privée. Chaque rassemblement a son objectif. En mars dernier, le thème fixé était «» . Résultat, deux jours avant la réception de la Lituanie (2-0), le sélectionneur national avait invité son homologue du rugby, Eddie Jones, pour une présentation appuyée sur PowerPoint au bout de laquelle le défenseur de Southampton Ryan Bertrand , avait expliqué ceci : «» Cette fois, avec un déplacement en Écosse samedi dernier (2-2) et un autre en France mardi soir, l’objectif était de développer la notion de. Pour ça, le groupe a filé quelques jours avec les Marines la semaine dernière, aura eu un exercice en situation réel à Glasgow pour arracher un point miraculeux et est donc venu bosser dans la discrétion à Croissy-sur-Seine. «, explique Alex Oxlade-Chamberlain , qui n’hésite pas à donner du Gareth à son patron, enfoncé dans son polo serré.Débarqué dans un costume de passeur d’âmes, Gareth Southgate , la voix calme, mais le ton rassembleur, souhaite alors prendre le temps d’expliquer son travail, dégageant toutes les questions portant sur l’avenir de ses joueurs. «, lâche-t-il pour ouvrir son exposé.» Mardi soir, au stade de France , Southgate devrait procéder à plusieurs changements par rapport au onze titulaire à Glasgow samedi. Tom Heaton sera aligné dans le but en première période, Jack Butland en seconde, Oxlade-Chamberlain jouera, John Stones aussi et un système en 3-4-3, testé en Allemagne en mars, devrait être de nouveau couché sur le papier. «, assume-t-il.» Le voilà debout, face à son assistance, un large sourire et prêt à répondre à plusieurs questions supplémentaires pour la presse écrite. Le candidat Southgate n’en est plus un, le chef de meute a bien été adopté.