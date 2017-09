La Bundesliga pense à raccourcir son mercato

JE

Dans une interview accordée à, le président de la Ligue allemande de football confie qu'il réfléchit au raccourcissement du mercato estival allemand.» , justifie Reinhard Rauball. Une initiative qui sera proposée aux dirigeants des 36 clubs qui composent la Ligue allemande (DFL). Une mesure qui, si elle est adoptée, sera confirmée par l'UEFA ; d'autant plus que son patron, Aleksander Čeferin, y est favorable : «Selon les mots de M. Rauball, le mercato pourrait s'arrêter dès le «» . Après l'Angleterre, la mesure semble s'imposer sur tout le continent, aussi bien en Serie A qu'en Bundesliga. Et s'il est certain que cette mesure apportera une certaine stabilité aux clubs qui connaîtront leurs troupes avant le début du championnat, cette mesure contribuera-t-elle à l'accalmie espérée du mercato estival ? Techniquement, rien n'empêche les clubs de négocier leurs transactions en amont du mercato...