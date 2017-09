La Bundesliga fanny, l'AC Milan in extremis

La seconde partie de soirée en Ligue Europa a offert des scénarios à rebondissements : l'AC Milan rattrapé puis vainqueur de Rijeka dans les derniers instants, le Dinamo Kiev qui retourne un retard de deux buts à Belgrade, ou encore Everton surpris par l'Apollon Limassol.

Aucun but, un seul point, mais la première place du groupe malgré tout. Villarreal repart de Tel Aviv satisfait et devrait profiter de sa double confrontation contre le Slavia Prague pour prendre une option en vue des seizièmes.Le Partizan avait pourtant bien démarré, avec une avance de deux buts à la pause. Mais la belle soirée du football serbe a basculé durant le second acte, principalement à cause de Moraes Junior, auteur d'un doublé. Le Dinamo Kiev l'emporte 3-2 à l'extérieur et compte déjà quatre points d'avance en tête du groupe. Les Ukrainiens ont déjà une chaussure au prochain tour.C'est assez rare pour être signalé, mais avec la défaite d' Hoffenheim à Razgrad, l' Allemagne vient de vivre une semaine européenne catastrophique. Tous les clubs allemands ont perdu, le Bayern Munich allant jusqu'à couper la tête de son coach Carlo Ancelotti . Pour Hoffenheim , c'est déjà la seconde défaite, synonyme de quatre points de retard sur la seconde place, actuellement occupée par son bourreau du soir. La relance passera par la double confrontation avec Istanbul Başakşehir, crucifié dans les arrêts de jeu par le Sporting Braga , qui culmine déjà à six points.Plus de peur que de mal pour l' AC Milan . Contre Rijeka , lesont longtemps cru vivre uneavant que les Croates ne refassent leur retard de deux buts dans les dix dernières minutes. Un scénario qui aurait pu laisser des regrets aux Lombards sans un but tardif du jeune Cutrone. Finalement, tout va bien pour Milan, avec six points en deux matchs.C'est peut-être la meilleure nouvelle de la soirée pour l'OL : rattrapé sur le fil par l' Apollon Limassol à domicile, Everton stagne à la dernière place du groupe avec un seul point. Autant dire que la double confrontation à venir entre Lyon et lessera déjà décisive alors que l' Atalanta , quatre points, a le profil d'un futur vainqueur de groupe, et l' Apollon Limassol celui de l'équipe piège.Un triplé de Manuel Fernandes pour une victoire tranquille du Lokomotiv Moscou contre Zlin . Après le bon match nul obtenu à Copenhague lors de la première journée, le club moscovite prend un début d'option pour la qualification. À confirmer contre les Moldaves du Sheriff