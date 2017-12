La Bundesliga 2017 en chiffres

En attendant la reprise, pas de surprise : le Bayern est confortablement installé dans son fauteuil de leader. Avec onze points d'avance sur son surprenant dauphin de Schalke, il semble déjà filer vers son sixième titre d'affilée. Un record. Rien de neuf sous le soleil ? Franck Ribéry a battu un record lui aussi et Cologne pourrait en casser un autre, mais moins glorieux. Et puis il y a eu la vidéo, que beaucoup rêvent de voir disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Retourée de chiffres en Bundesliga.

2

.@fckoeln-Verteidiger Yann Aurel #Bisseck schrieb am Wochenende als zweitjüngster Spieler in der #Bundesliga-Historie Geschichte. Doch wer sind die anderen Youngster wie @nurisahin & @cpulisic_10, die sehr jung zum Einsatz kam? Wir sagen's Euch https://t.co/qkmvSZ0tB9 pic.twitter.com/zCz8fs0h4I — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 28 novembre 2017

Köln ist sogar schlechter als Tasmania Berlin https://t.co/K0ds7O8Pzp pic.twitter.com/CI64EA5WHe — WELT Sport (@WELT_Sport) 27 novembre 2017

?? #Bundesliga Découvrez le Top 5 des meilleurs gardiens de cette première moitié de saison en Allemagne ! pic.twitter.com/xYgb5dVNdB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 décembre 2017

comme le nombre de matchs amicaux joués par l'équipe nationale chinoise U20, avant que la fédération n'annule sa tournée en Regionalliga (D4). Sur treize prévus. Tout ça par crainte de voir surgir des drapeaux tibétains en tribune. Même les ultras les plus virulents du pays n'auraient pas imaginé un plan aussi diabolique.comme le nombre d’expulsions sur lesquelles l’arbitre est revenu après visionnage de la vidéo.comme le nombre de points qui a suffi au Borussia Dortmund pour atteindre la troisième place de son groupe en Ligue des Champions et donc se qualifier pour la Ligue Europa. Bravo.comme le nombre de défaites qu’a connu le Bayern cette année. C’est trop. Beaucoup trop.comme le nombre de mandats de Jupp Heynckes au Bayern. Comme quoi, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes.comme le nombre d'années qu'il aura fallu à Dominik Kaiser , capitaine du RB Leipzig, pour passer de la D4 à la Ligue des Champions. Comment on obtient des ailes pareilles déjà ?comme le nombre dequi ont connu leur début en Bundesliga : Yann Aurel Bisseck et Nikolas Nartey (Cologne), Jann-Fiete Arp (Hambourg) et Jadon Sancho (Dortmund).comme le nombre d’expulsions données après visionnage de la vidéo.comme le nombre de points de Cologne à la trêve. Pour rappel, le record établi par une lanterne rouge date de 1976 et a été établi par le Tasmania Berlin avec dix petites unités.: comme le nombre de points marqués par Peter Stöger depuis son arrivée à Dortmund. En trois matchs, il aura fait deux fois mieux qu'en quatorze matchs avec Cologne, où il affiche le triste bilan de trois nuls et onze défaites.comme le nombre de buts refusés après visionnage de la vidéo.comme le nombre de changements d’entraîneur, entre cassures de contrat, licenciements et intérims.comme le nombre de penaltys accordés après visionnage de la vidéo.comme le nombre de points de Schalke 04 à la fin de la phase aller. Soit le plus petit nombre d'unités d'un dauphin depuis l'instauration de la règle des trois points en 1995.comme le nombre de parades de Jiri Pavlenka, le gardien du Werder de Brême, record de ce. S'il a su se montrer maintes fois décisif, le Tchèque passera quand même l'hiver à la place de barragiste. Dommage.comme le nombre de bougies qu'a soufflées le Borussia Dortmund le 19 décembre 2017.comme le nombre de matchs disputés par Franck Ribéry sous le maillot du Bayern à la trêve hivernale. Il devient l'étranger le plus capé de l'histoire du club après avoir fait tomber le record de Hasan Salihamidzic (365).comme le nombre de buts inscrits en 2017 en Bundesliga : 469 lors du2016-2017 et 424 lors du2017-2018.comme le nombre de jours sans marquer d' Hamit Altintop . Le vétéran de 35 ans qui évolue aujourd'hui en 2. Bundesliga à Darmstadt a marqué le but du match nul face au Greuther Fürth. C'était le 17 décembre, soit trois ans après son dernier pion, lorsqu'il évoluait encore à Galatasaray.comme le nombre moyen de spectateurs lors des matchs à Dortmund, record d'Allemagne. Si le Bayern plafonne à « seulement 75 000 » , leest tout de même le seul à remplir son stade à 100% à chaque rencontre.