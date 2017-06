La Bundesliga 2016-2017 en neuf mois chrono

La sensation Leipzig, la surprise Hoffenheim, Dortmund moins bien, Schalke, Gladbach, Leverkusen beaucoup moins bien, Cologne qui retrouve l'Europe et Hambourg qui évite les barrages : ce n'est pas parce que le FC Bayern Munich a remporté un cinquième Meisterschale de suite que cette cuvée 2016-2017 de 1. Bundesliga a été ennuyeuse. Loin de là.

Août

"El Plástico", "El dinero manda", "No todos pueden ser un club plástico" Hoffenheim en contra del @DieRotenBullen pic.twitter.com/CFV9v59bNe — Fede Praml (@Tuitbol) August 29, 2016

Septembre

Octobre

[Résumé Vidéo] Schalke tient sa première victoire ! https://t.co/Okyf7CkoEz — beIN Sports (@beinsports_FR) October 2, 2016

With the BVB-KidsClub in the zoo: The animals eat out of my hands Une publication partagée par Mario Götze (@gotzemario) le 2 Oct. 2016 à 6h28 PDT

Novembre

[VIDEO] Triplé en 28 minutes : Aubameyang se fait pardonner ! #EuropeArenahttps://t.co/mwnf63Tr5b — beIN Sports (@beinsports_FR) November 5, 2016

Back... ... in the competition. @bvb09 Une publication partagée par Mario Götze ⭐️️ (@gotzemario) le 19 Nov. 2016 à 12h16 PST

Décembre

Janvier

🔙 Une publication partagée par Julian Brandt (@julianbrandt19) le 15 Janv. 2017 à 7h PST

[Résumé Vidéo] Le Bayern sur le fil ! https://t.co/NKPBqOC5vV — beIN Sports (@beinsports_FR) January 20, 2017

Février

Happy valentine, my sweet heart @lisa.mueller.official #esmuellert #happyvalentinesday Une publication partagée par Thomas Müller (@esmuellert) le 14 Févr. 2017 à 6h23 PST

Instagram, here I am...finally! 😉👌🏼 ...and soon I'll be back on the pitch for @fcbayern! #FR7 #official #FollowFranck #SocialMedia Une publication partagée par Franck Ribéry (@franckribery7) le 21 Févr. 2017 à 8h18 PST

Mars

Clip Modeste

Avril

#Bundesliga : #Sokratis dégomme la lucarne de Hrádecký ! Borussia Dortmund 2-1 Eintracht Francfort https://t.co/Bl6AWr3xNX — beIN Sports (@beinsports_FR) April 15, 2017

Mai

Philipp Lahm à Marienplatz

Par Sophie Serbini

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mercato. Julian Draxler, énervé de ne pas pouvoir se barrer de Wolfsburg dès l'été, expose son mal-être dans les colonnes de. Problème, il se fait reprendre de volée par tout le football allemand qui le traite d' «» . Pour le club de Volkswagen, cette histoire ne représente que le début des emmerdes.Première journée. Le Bayern Munich n'a pas le temps de blaguer et dégomme le Werder Brême (6-0). Auteur d'un triplé, Robert Lewandowski commence déjà à tenir les comptes dans la bataille pour le trophée de meilleur buteur.Hoffenheim reçoit Leipzig. Un peu déçu de ne plus être le club le plus détesté d'Allemagne, le TSG profite de ce match pour faire dans l'autodérision. Au programme, de nombreuses banderoles qui «» le RB, mais surtout le club lui-même.: «Darmstadt décide de renommer son stade en l'honneur d'un supporter décédé au printemps dernier à l'âge de seulement 26 ans. Appelez-le désormais leLeipzig bat Dortmund (1-0), et à ce moment-là, tout le monde croit à un faux pas du Borussia plus qu'à la victoire du RB. L'avenir donnera tort à tout le monde.Le temps d'un vendredi soir, le FC Cologne se retrouve leader de la Bundesliga. Une première depuis 1996. Du coup, ça se permet de narguer gentiment le Bayern.Le début de saison de Wolfsburg est globalement pourri sur tous les plans. À la suite d'une nouvelle défaite, cette fois-ci face à Brême, Klaus Allofs balance : «Schalke, qui n'avait pas gagné un match depuis le début de saison en Bundesliga, balaye Gladbach (4-0). Le football, cette science vraiment pas exacte.Pendant ce temps, Mario Götze nourrit des pingouins.Schalke reprend du poil de la bête ? Eh bien Breel Embolo se fracture la cheville et se voit contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison. Karma 04.Dieter Hecking, victime du début de saison tout claqué de Wolfsburg, est viré. Ce bon vieux Valérien Ismaël prend sa place.Le grand Uwe Seeler fête ses 80 ans au Volksparkstadion à Hambourg et déclare qu'il aimerait bien pouvoir aller au stade «» .: la fin de saison risque de ne pas plaire à son cardiologue.À Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang claque un triplé, quelques jours seulement après voir été suspendu en Ligue des champions pour avoir fait la fête à Milan. Le grand pardon.Leipzig bat le Bayer Leverkusen et prend la tête de la Bundesliga. Une première pour un club issu de l'Est du pays depuis le Hansa Rostock en 1991.Lors du choc contre le Bayern, Mario Götze se rappelle au bon souvenir de son meilleur ennemi Mats Hummels en lui collant un petit pont en forme de passe décisive pour Aubameyang. Après la rencontre, Mario n'hésite pas à poster sur Instagram une photo de l'action en question. Son plus beau fait d'armes de la saison.Sandro Wagner (Hoffenheim), 7 buts en 13 journées : «» Timo Werner, devant lui au classement des buteurs, se marre bien en lisant ça.Ingolstadt, lanterne rouge, prend sa revanche sur son ex-entraîneur Ralph Hasenhüttl en mettant fin à la série d'invincibilité de son RB Leipzig.Mats Hummels, ennemi public numéro un depuis le printemps, décide de se teindre les cheveux en blond, histoire que tout le monde puisse se moquer de lui et donc se sentir mieux. Beau geste d'un bel homme.Après six mois de chouineries, Julian Draxler quitte enfin Wolfsburg pour le PSG. Valérien Ismaël déclare que ce transfert est «» . On a vu mieux comme lettre d'adieux.: C'est la trêve hivernale. C'est calme. Très calme. Tellement calme que Julian Brandt poste des photos de lui dans son ascenseur.Marcel Schmelzer, capitaine par défaut du BvB les six premiers mois de la saison en raison de la blessure de Marco Reus, est conforté dans sa position par Thomas Tuchel... sous la pression des dirigeants du Borussia.C'est la reprise ! En difficulté dans le froid glacial de la Forêt-Noire, le Bayern arrache la victoire face à Fribourg dans les dernières minutes de jeu grâce à... Robert Lewandowski. En même temps, c'était soit lui soit Arjen Robben Hoffenheim, dernier club invaincu en championnat, perd son premier match de la saison. Le bourreau ? Le RB Leipzig. La solidarité entre clubs en plastique, c'est pas trop ça apparemment.Thomas Müller souhaite une bonne Saint-Valentin à sa femme. Pas sûr qu'elle ait apprécié le choix de la photo.Karim Bellarabi inscrit le 50 000but de l'histoire de la Bundesliga. Il reçoit en cadeau un trophée et un gâteau au chocolat.À la suite des violences subies par les supporters du RB Leipzig à Dortmund, le BvB joue son match contre Wolfsburg sans la Südtribüne, suspendue dans son ensemble. Une première dans l'histoire du club. Franck Ribéry débarque enfin sur Instagram. Valérien Ismaël est déjà viré.Leverkusen, auteur d'une saison bien merdique, se fait désosser par le Borussia Dortmund (6-2). Résultat, Roger Schmidt, l'homme qui devait apporter un titre au Bayer, est limogé après trois ans de bons et loyaux services.À 38 ans, Claudio Pizarro devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Bundesliga.La plus belle image de la saison : Marco Russ fait son retour sur les terrains, et ce neuf mois après avoir été diagnostiqué d'un cancer.Anthony Modeste – ou plutôt #Modeste2018 – s’inspire de Pierre-Emerick Aubameyang et tourne lui aussi dans un clip à sa propre gloire. Bon, à la différence de PEA, la réalisation a été un peu plus léchée.. Alors que le Borussia mène au score et que Pierre-Emerick Aubameyang vient de célébrer son but en se masquant le visage – une vieille habitude pour les derbys –, Thilo Kehrer, jeune défenseur de Schalke, arrache le point du match nul. Après le match, il déclare en zone mixte du haut de ses 20 ans : «Hoffenheim dispose du Bayern Munich (1-0). Et parce qu'il sent toujours les bons coups, on rappelle que quelques jours avant ce match, Uli Hoeness déclarait que Julian Nagelsmann était «» par leQuatre jours seulement après avoir été victimes d'une attaque, les joueurs du Borussia Dortmund jouent contre Francfort et donnent tout ce qu'ils ont pour passer à autre chose. À ce petit jeu-là, Sokratis semble meilleur que les autres, puisque le Grec décoche une frappe d'une trentaine de mètres après avoir remonté tout le terrain comme un grand. Le but de l'année.Nils «» Petersen inscrit son 19but en tant que remplaçant. Un record depuis l'instauration de la Bundesliga.Le Werder, bon dernier lors des cinq premières journées de championnat, enchaîne son 11match sans défaite en disposant du Hertha Berlin. Max Kruse, grand artisan de la remontée du club, y va de son petit but. Son 10en huit matchs.Et sinon, au terme d'un suspense insoutenable, le Bayern Munich est sacré champion d'Allemagne, pour la cinquième fois consécutive, un record.La ligue annonce que pour la première fois de l'histoire, une femme arbitrera des matchs de première division.Hambourg évite les barrages de peu en s'imposant dans les dernières minutes du dernier match de la saison face à Wolfsburg, son concurrent direct. Triste réalité pour les fans du HSV, le maintien est maintenant synonyme de fête. À tel point que certains d'entre eux décident de ramener la barre transversale chez eux en souvenir.Cologne se qualifie pour la Ligue Europa et fête comme il se doit son retour sur la scène européenne après vingt-cinq ans d'absence. Les supporters chantent «» Évidemment, Lukas Podolski est là pour filmer les festivités.Philipp Lahm fait ses adieux au football. À l'Allianz Arena, les supporters l’accueillent avec chants et tifo. Quelques heures plus tard, à Marienplatz, alors que le Bayern fête son 27titre de champion d'Allemagne, Lahm remercie le peuple munichois pour son soutien et finit même par pousser la chansonnette.Wolfsburg se maintient en Bundesliga en remportant son barrage face à Braunschweig. Andries Jonker, l'entraîneur des Loups, prévient : «