La bulle Terrier

Tantôt chien bagarreur et bulle de savon créative, Martin Terrier est peut-être la plus belle promesse technique de Strasbourg cette saison, poussé par un Thierry Laurey jamais meilleur que dans le rôle du second papa grande gueule. Car pour révéler le potentiel de ce lièvre bien terré, il aura d'abord fallu attendre que l'animal accepte de sortir de sa ouate lilloise...







Épisode 2 : naissance d'un buteur

La solitude du cuiseur de pâtes

Par Théo Denmat

Le 18 août 2017, pour la première fois de sa vie, Martin Terrier s’est retrouvé tout seul. La valise en main et le regard perplexe sur une bordure du quai, le voilà, le pied à peine posé hors de son train, à la recherche d’un panneau indiquant son patronyme, ou plus précisément de l’employé strasbourgeois chargé de le brandir. Celui que la presse locale appelait encore «» quelques heures plus tôt est désormais anonyme parmi les voyageurs, un immigré, un gars du Nord perdu dans une gare de l’Est. Sans ses amis, connus pour certains depuis son entrée au centre de formation du LOSC, à six ans. Sans sa maison bailleuloise, lui qui avait récemment décidé de déménager pour se rapprocher «» , en s’éloignant par là même du centre d’entraînement de Luchin qu’il pouvait auparavant rejoindre en cinq minutes. Et surtout sans ses parents. Peut-être repensait-il d’ailleurs, le biceps luttant contre la gravité agissant sur son sac, à ces précieux instants déroulés quelques mois plus tôt au centre d’entraînement lillois, stylo noir en main, Jean-Michel Vandamme à ses côtés, directeur général adjoint l’invitant à signer son premier contrat professionnel.Un pas sur le quai... puis deux, puis trois. Martin Terrier a souvent été protégé, toujours été couvé. Comme un peton de nouveau né que l’on ne souhaiterait pas exposer à la rugosité du monde extérieur, et dont le propriétaire devenu adulte ne pourrait plus jamais marcher sans une épaisse semelle de protection. Mais à vingt ans, sans avoir jamais été appelé en aucune équipe de France des jeunes, le gamin a décidé tout seul d’enlever ses baskets pour se faire de la corne et aller s’aguerrir une saison en prêt à Strabourg. Depuis cette décision, l’aréopage de témoins de sa formation en prend aujourd’hui conscience : Martin Terrier n’a jamais été aussi bon que depuis qu’il est sorti de sa zone de confort.La première naissance de Martin Albert Frédéric Terrier eut lieu le 4 mars 1997, à Armentières, Hauts-de-France. Puis, pour assister à la deuxième, il aura fallu patienter vingt ans, et prendre ses billets pour la MMArena du Mans, France, le 5 septembre 2017. Au cours d’une rencontre du groupe 9 comptant pour les qualifications au Championnat d’Europe Espoirs, la France de Sylvain Ripoll rame face à un Kazakhstan réduit à dix. Didar Zhalmukan, capitaine adverse, vient d’ouvrir le score à la 54minute. Le coach français prend une minute pour encaisser, une autre pour réfléchir, et une dernière pour attendre que Martin Terrier enlève son bas de survêtement. Arrivé de dernière minute en remplacement de Jean-Kévin Augustin, écarté à cause de son comportement, celui qui joue sur l’aile en club évoluera cette fois en pointe. Résultat : le triplé le plus rapide depuis quinze ans pour un joueur français, et un tout nouveau statut deà tendance superstar., analyse Frédéric Antonetti, qui a offert au jeunot sa première titularisation en pro avec Lille contre le PSG l’an passé en Coupe de la Ligue (défaite 3-1, ndlr),» Terrier confirme : «» d’un groupe de joueurs qu’il connaissait seulement de réputation, «» , il n’a «» . Depuis, il tient le ratio assez fou de sept buts et deux passes décisives en cinq petits matchs de sélection – il est décisif toutes les 34 minutes – et son envergure de jeu à Strasbourg n’est pas étrangère au travail mental de Thierry Laurey, prêt à prendre les paris en début de saison que cette arrivée en prêt était un joli hold-up. D’ailleurs, aujourd’hui, si le Ch’ti n’évolue pas avec le maillot d’Angers, c’est parce que l’option d’achat exigée par le club était une condition rédhibitoire pour Marcelo Bielsa, désireux de suivre du coin de l’œil la progression d’un jeune assoiffé d’un temps de jeu qu’il n’était pas disposé à lui verser cette saison.Compiler les lectures d’interviews de Martin Terrier aurait probablement plu à Henry Chapier. Le présentateur duy aurait souligné à grands traits rouges les mots récurrents : «» , «» , «» , et constaté à quel point la famille cocon était devenue carcan. Antonetti : «» L’intéressé confirmait d’ailleurs récemment s’être «» , tandis que Thierry Laurey louait sa capacité «» : «» , confiait-il au quotidien. Preuve qu’un bon dérapage contrôlé mène plus rapidement à la ligne qu’un vulgaire virage à plat, et que son dernier but contre Bordeaux couronne une escalade de confiance à grandes enjambées.Prochaine étape de cette prise de confiance/conscience, son évolution sur le terrain. Tantôt aligné sur l’aile gauche dans un 4-3-3 (Paris, Bordeaux), ou en attaque dans un 4-4-2 losange aux côtés de Nuno da Costa (Marseille, Caen, Saint-Étienne, Angers), reste à franchir «» évoquée par son ancien coach corse : «» . «» Pas de risque en tout cas d’emballage pour un garçon à la mentalité décrite comme «» , dont le contrat a bien fait de préciser que tout retour dans le Nord au mercato d'hiver était interdit, et qui, comble du luxe, a suivi à Lille une formation sur le rôle des médias. «, pose-t-il.» Il a pourtant tout du joli cadeau de Noël.