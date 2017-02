La bêtise des supporters de Dortmund

1

Ich sag auch #NeinzuRB, aber ihr seid auch keine @BVB-Fans. (Borussen haben angefangen, stand daneben) pic.twitter.com/C9YpubOwRR — ChelseaManning (@AnonRXqueen) 4 février 2017

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'exemplarisme des supporters allemands vient d'en prendre un coup.Alors que ce samedi, Dortmund s'imposait au forceps contre le RB Leipzig (1-0), un autre match se jouait en marge de la rencontre officielle, dans les tribunes. Mais celui-ci était à sens unique.On pensait que le temps suffirait à apaiser la colère des fans d'équipes de tradition de voir jouer le RB Leipzig en Bundesliga. Depuis sa création, les actions contre lui ont baissé en intensité année après année, mais hier à Dortmund , elles ont connu un regain de violence.Certains supporters du BVB ont en effet accueilli le parcage lispsien à coups de pavés et de bouteilles. Quatre policiers qui accompagnaient le cortège ont été blessés.En tribune, au-delà des insultes qui accompagnent tout match sous tension, des banderoles excessivement violentes ont été déployées à l'encontre des visiteurs. On pouvait notamment y lire des appels au meurtre ou que le manager Ralf Rangnick aille se pendre.Le bloc des supporters du RBL, dans lequel étaient présents des familles, a également la cible de jets d'objets divers.La police a annoncé avoir procédé à vingt-huit arrestations en marge de la rencontre et parle de «De son côté, le club a réagi ce dimanche en «» et a assuré collaborer avec les forces de l'ordre pour retrouver les coupables. Trop tard, la fête est gâchée.