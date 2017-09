La belle histoire de Pietro Pellegri

1

PELLEGRI In lacrime nel vedere il papá che piange dopo i suoi Gol in GENOA LAZIO 2-3

Il continue de faire tomber les records.Plus jeune joueur de Serie A à 15 ans et 9 mois, puis troisième plus jeune buteur du championnat en mai dernier face à la Roma (défaite 3-2), l’attaquant du Genoa Pietro Pellegri a porté son nombre total de réalisations à trois en inscrivant un doublé face à la Lazio ce dimanche soir. Trois buts en quatre apparitions en Serie A, à 16 ans, pas mal...Premier natif du XXIe siècle à marquer un doublé dans les grands championnats européens, le plus beau est ailleurs pour le gamin au numéro 64. Son père Marco,du Genoa , était en larmes sur le banc de touche après le second but de son fiston. L’entraîneur Ivan Jurić lui avait en effet permis d’être au plus près de son fils pour ce match où il était entré à la 33e minute.En visionnant les images de son papa en larmes, en interview d'après-match, le jeune attaquant a lui aussi semblé très touché. Il a alors admis, entre deux sanglots, qu’il «» .Le football qu'on aime.