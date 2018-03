Encore une fois très complices lors du succès à Bilbao, Dimitri Payet et Kostas Mitroglou semblent s'entendre parfaitement. Une association qui pourrait finalement faire des étincelles.

645

La revanche des décriés

La Mitr-Ayet prête à tirer

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» . Le 3 février dernier, Kostas Mitroglou a la banane en zone mixte. C’est peut-être la première fois depuis qu’il est arrivé à Marseille . Il faut dire que moins d’une demi-heure plus tôt, son capitaine lui a fait le plus beau des cadeaux qu’on puisse faire à un attaquant en mal de confiance : un but tout fait. Le genre de ballon que l’on a littéralement plus qu’à pousser au fond des filets. Alors que l’OM menait 5-1 face au FC Metz Dimitri Payet s’est retrouvé seul face à Kawashima. Au lieu de marquer, lui qui n’avait pas trouvé le chemin du but dans ce match, il a décidé d’attendre le Grec pour lui offrir ce précieux but. Un beau geste qui sonne comme le début d’une véritable bromance entre les deux hommes, qui ne cessent de se tomber dans les bras depuis.L’ Olympique de Marseille fonctionne par paires. En défense centrale, il y a les golgoths Rami et Rolando . Au milieu de terrain, il y a le maître Gustavo et son élève Zambo. Sur le côté droit, il y a l’artiste Thauvin et son soldat Sakai. Et désormais, il y a deux hommes décriés que sont Payet et Mitroglou devant. La belle et la bête. Le bon, la brute et le truand. Tout en même temps. Dans cet Olympique de Marseille de nouveau séduisant, il y a deux hommes - les plus coûteux de l’effectif marseillais - qui ont attiré les critiques. Dimitri Payet , recrue star du Champions Project, a longtemps peiné à retrouver sa forme physique et a souvent été pointé du doigt pour son absence lors des gros matchs. Et c’est pire pour Konstantinos Mitroglou , le «» tant attendu, pataud , maladroit et blessé lors de ses premiers pas avec l’OM. Sauf qu’apparemment, les deux hommes ont décidé de se serrer les coudes tous les deux afin de se tirer vers le haut.Dimanche soir contre Toulouse, alors que l’OM s’embourbe pour trouver la faille, Rudi Garcia décide de lancer Dimitri Payet et Kostas Mitroglou. Quelques minutes après l’entrée en jeu du premier, et 35 secondes après celle du deuxième, le mur toulousain craque. Sur une longue passe de Sakai, Payet laisse passer le ballon entre ses jambes pour le Grec, profite de sa remise en une touche dans l’espace pour lui redonner la balle sur un centre au second poteau. Kostas ne tremble pas, Marseille remporte les trois points. Comme à chaque but du Grec, les deux hommes se félicitent chaleureusement. Kostas regarde presque son meneur de jeu avec les yeux de l’amour. Ce jeudi soir contre Bilbao, rebelote. C’est à la 38minute que l’OM valide réellement sa qualification, en marquant ce but à l’extérieur qui plie la rencontre, sur un penalty de Payet. À l’origine, une percée de l’internationale français plein axe, qui s’appuie sur une remise de son nouveau pote.» , expliquait Payet après le match contre Toulouse. Car au-delà d’une certaine complicité affichée sur le plan humain – alors qu’on a longtemps cru Mitroglou esseulé dans le vestiaire – les automatismes commencent à se ressentir sur le terrain. Ce qui est d’autant plus intéressant. De nouveau au top physiquement, Payet semble retrouver son explosivité et peut se servir de Mitro comme point d’appui pour accélérer et combiner. Dans l’autre sens, l’ancien joueur de Benfica , en quête perpétuelle de centres léchés dans la surface, peut se régaler de la qualité de passe de Dimitri Payet . Une complémentarité entre le numéro 10 et le numéro 9 qui semble plus convaincante que l’association Payet-Germain. La Mitr-Ayet est peut-être bien le nouvel axe fort de l’OM pour réaliser ses rêves de Ligue des Champions en fin de saison.