La Belgique va tester l'arbitrage vidéo

On dirait bien que la chose footballistique est en train de vivre sa révolution copernicienne. Et depuis les propositions farfelues de la FIFA et de Marco van Basten , on aurait presque oublié la principale pomme de discorde entre défenseurs et pourfendeurs du football moderne : la vidéo.A l'instar de l' Allemagne et des Pays-Bas , la Belgique a passé un accord avec l'International Football Association Board (IFAB, l'organisme qui gère l'évolution des règles du football, ndlr) dans le but de tester l'arbitrage vidéo dans sa première division. Début des opérations «» la saison prochaine, dans le cadre de quarante-huit rencontres, équitablement réparties entre les seize équipes de Jupiler Pro League. Cette saison, un système «» est déjà présent, mais sans incidence sur les rencontres.Concrètement, entre cinq et douze caméras seront installées au bord du terrain. Elle seront reliées à sept écrans derrière lesquels un arbitre vidéo sera installé. Son rôle ne concernera que quatre faits de jeu bien distincts : but, penalty ou carton rouge accordé ou non et assurance que le bon joueur a été sanctionné en cas de litige.Cette initiative s'inscrit dans un projet plus large de semi-professionnalisation de l'arbitrage belge. On attend avec impatience le successeur du grand Frank De Bleeckere sur les pelouses de la Coupe du monde.