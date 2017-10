La Belgique tête de série, la Suisse en barrages, et toujours pas de miracle hollandais

142

II fallait en planter sept et le compteur a démarré dès le premier quart d’heure, après une faute de main de Lindelöf dans la surface. Robben, dangereux sur tous les fronts, se charge de le transformer en se payant même le luxe de réussir une panenka un peu hasardeuse. Plus que six. Avec 75% de possession, lesse montrent à la hauteur de la niaque que l’on attendait d’eux, à l’image des coups francs tentés par Robben puis Rekkik et Babel. Ce dernier sert d’ailleurs Robben pour le doublé, avant que Janssen ne se heurte à Olsen et manque de tripler la mise. Plus que cinq. Mais la reprise s’avère plus ardue, la ligne défensive suédoise devient progressivement impénétrable. Sans forcer, les visiteurs tuent à petit feu les derniers espoirs bataves qui ne réussiront pas leur pari. Un sourire malgré la défaite, à vite effacer avant les barrages.Dans cette mini-finale pour la première place, Helvètes et Lusitaniens peinent à se départager. La technique pour les hôtes, le physique pour les visiteurs. Ce qui explique les belles tentatives de Ronaldo , Moutinho et Bernardo Silva qui doivent chacun leur tour se casser les dents sur un Sommer des grands soirs. Jusqu’à ce que le portier de Gladbach ne manque sa sortie sur un énième centre portugais, dévié dans sa cage par Djourou. Les locaux sont logiquement en tête du groupe à la mi-temps, et la Suisse panique. Superbement servi par Moutinho, Bernardo passe à André Silva qui crucifie Sommer et assoit la domination portugaise. Les Suisses n’auront pas brillé, et l’addition aurait pu être plus salée si Ronaldo s'était lui aussi montré décisif. Mais qu’importe, le capitaine de laa la certitude d’être en Russie , tandis que les Rouge et Blanc devront relever la tête et donner un dernier coup de collier en barrages.On connaissait la paire Lukaku, les Belges ont découvert les deux frères Hazard alignés ensemble en sélection. Pour le caviar à trente mètres d’Eden, ce n’est pas Thorgan qui le sert, mais Youri Tielemans , impressionnant tant sur ses feintes de corps que ses tentatives lointaines. En pointe, Batshuayi prouve qu’il n’est pas un super-sub qu’à Chelsea . Après avoir été accroché dans la surface, le Belge parvient à se relever et à tirer, mais le ballon passe légèrement au-dessus de la transversale chypriote. L’autre Hazard, Thorgan, reprend à bout portant un ballon repoussé par Panayi et permet à la Belgique de mener 2-0. Deux frères qui marquent dans le même match, ça n’était plus arrivé depuis les Mpenza face à la Grèce en 2005. Le troisième but est l’œuvre de l’aîné de la fratrie qui transforme un généreux penalty d’un contre-pied parfait. Entré à la place de Meunier, Lukaku permet aux Diables d’égaliser le record de buts de l’ Allemagne en inscrivant leur 43pion de la campagne... sur sa première occasion. Onze buts en huit matchs, le Mancunien surfe sur la même vague qu’en club. Malgré une rencontre lente et à sens unique, cette Belgique a régalé et annonce de grandes choses.