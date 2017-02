La Belgique sur le toit de la Ligue Europa

0

En 8es de Ligue Europa... 3 équipes : BEL2 équipes : ALL, RUS.1 équipe : FRA, ESP, ITA, ANG, CHY, GRE, DAN, P-B, TUR. — Florent Toniutti (@flotoniutti) 23 février 2017

3 - Il y aura 3 équipes belges en 8e de finale d'une compétition européenne pour la 1ère fois de l'histoire. Brabançonne. — OptaJean (@OptaJean) February 24, 2017

CP

C'est l'histoire d'un Français et de trois Belges en Ligue Europa.Pour la première fois depuis la réforme de la C3 en 2009, la Belgique est la nation la mieux représentée en 8de finale de la compétition. Trois équipes ( Anderlecht La Gantoise et Genk) du Plat Pays se sont qualifiées pour les 8. Et avec la manière, puisque les Belges avaient hérité de gros morceaux, notamment Tottenham pour La Gantoise ou le Zénith pour Anderlecht La Belgique devance, ainsi, la Russie et l' Allemagne qui pourront compter sur deux rescapés, mais aussi l' Italie , l' Angleterre , la France ou l' Espagne . Justement de l'autre côté des Pyrénées, c'est le grand écart si l'on compare à la saison passée où quatre équipes s'étaient qualifiées en 8. Cette année, les espoirs de la Liga en C3 reposeront uniquement sur les épaules du Celta Vigo qui a sorti le Shakhtar en prolongation.Si le FC Séville avait daigné finir troisième de son groupe pour être reversé en Ligue Europa, on n'en serait sûrement pas là.