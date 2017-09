La Belgique sera en Russie, la Suisse et le Portugal en salle d'attente

Victorieuse de la Grèce (1-2), la Belgique est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2018 en Russie. Un ticket que se joueront les Portugais et les Suisses le mois prochain après leurs victoires respectives en Hongrie (0-1) et en Lettonie (0-3). Sinon, Gibraltar a encore perdu.

Histoire de motiver leurs troupes avant un match important, certains entraîneurs diffusent des encouragements de la famille, d’autres des Unes de journaux. Visiblement, le sélectionneur allemand de la Hongrie Bernd Storck , balance des extraits de. Résultat, des Magyars qui se prennent pour Tony Jaa et qui déboîtent tous les Portugais qui se présentent face à eux : coup de coude, balayette, tacle au niveau des tibias. Un spectacle pas du tout au goût de l’arbitre qui dégage l’attaquant Thomas Priskin pour avoir ouvert l’arcade de Pepe (30). Sinon ? CR7 a tenté, protesté, pris des coups, puis offert un caviar du gauche à André Silva pour l’ouverture du score. Avant de reprendre son schéma tactique sans toutefois arriver à briser les filets de Péter Gulácsi. Loin d’être aussi classe que son prédécesseur au jogging en coton, Gábor Király Māris Štrombergs, Kristaps Porziņģis, Ernests Gulbis, Jeļena Ostapenko. Point commun ? Ils sont lettons, célèbres, sportifs et ne sont pas footballeurs. Autant il y a du monde en Lettonie pour envoyer un ballon orange dans un panier ou pour frapper dans une petite balle jaune avec une raquette, mais lorsqu'il faut taper dans un ballon avec les pieds, il n’y a plus personne. Une aubaine pour les Suisses, qui continuent leur sans-faute dans ce groupe B après avoir pilonné durant 90 minutes les cages d’un Andris Vanins médusé. 3-0, merci, bonsoir. La finale tant attendue face au Portugal pour la tête du groupe aura donc bien lieu. Côté, la Lettonie tentera de quitter cette dernière place du groupe derrière ces mastodontes que sont les îles Féroé et d’ Andorre Les matchs se suivent et se ressemblent pour Gibraltar depuis son admission à l’UEFA le 24 mai 2013. Onze joueurs motivés comme jamais pour, enfin, accrocher au moins un point en phase de qualification, pour finalement repartir avec les fesses aussi rouges que les joues de Sir Alex Ferguson . Cette fois-ci, le bourreau se nomme Bosnie-Herzégovine , qui profite de ce déplacement pour gonfler son goal average et faire briller sa vedette Edin Džeko. Le doublé ne suffit pas à éclipser la performance magnifique du portier de Gibraltar Deren Ibrahim , auteur de plusieurs parades malgré les quatre buts encaissés. Cela fait toujours cinq de moins que face à la Belgique Et de six. Après la Russie , pays hôte, le Brésil , le Mexique , l’ Iran et le Japon , c'est au tour des Belges de valider leur ticket pour la Coupe du monde au pays de Vladimir Poutine. Triple buteur face à Gibraltar il y a quelques jours, Thomas Meunier n’a pas réussi à réitérer pareille performance et s’est contenté d’un centre au cordeau pour Romelu Lukaku sur le but de la qualification. Avant cela, le défenseur de Tottenham Jan Vertonghen avait concrétisé la domination belge d’une superbe frappe du gauche pour ouvrir le score, avant que José Zeca , Portugais naturalisé Grec, ne contrarie les plans de la Belgique . Mais c’était donc sans compter Thomas Meunier , qui avait bien envie de trinquer à la Jupiler dès ce soir. Tchin.